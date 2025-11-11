Pevačica Aleksandra Prijović je juče na društvenim mrežama objavila da će za doček, od 14h, nastupiti na dnevnoj žurci u Zagrebu.

Nakon prvih pozitivnih reakcija na vest da će nastupiti u dve zemlje za doček 2026. godine, usledio je hladan tuš - cena ulaznica za VIP iznosi vrtogakvih 700 evra! Foto: ATA images/M. M.

U prodaju je pušteno 10.000 ulaznica, a svi koji imaju nameru da dođu na dnevnu žurku morati dobro da isprazne džepove.

Društvene mreže su se usijale od komentara, a u jednoj objavi stoji poređenje i sa cenama koje se izdvajaju za koncert Lejdi Gage.

Korisnici širom mreža objavljuju cene ulaznica a mnogi smatraju da je to previše i da nije realno ničijem standardu na Balkanu.

"Boze sačuvaj. Budimo realni ove cene nema ni Čolić, ni Brena, ni Ceca iako su vece zvezde. Ja ne znam sta su umislili i ona i njen tim. Preterivanje!"

Sa jedne strane Aleksandra Prijović Živojinović Jahić sa druge strane najveća zvezda današnjice.

U komentarima se može pročitati da je cena od 700 evra "verovatno po stolu za kojim je 6 ili 8 osoba", ali je sajt koji prodaje njene ulaznice trenutno pao zbog velikog interesovanja.

