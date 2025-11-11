Paris DŽekson, ćerka legendarnog pevača Majkla DŽeksona, šokirala je javnost dirljivim videom u kojem je otvoreno govorila o posledicama svoje borbe sa zavisnošću — uključujući i rupu u nosnoj pregradi nastalu zbog dugogodišnje upotrebe droga.

Foto: Profimedi

Šokantno priznanje ćerke Majkla DŽeksona

U videu objavljenom na društvenim mrežama, 27-godišnja muzičarka je pokazala oštećenje u nosu i priznala da zbog toga sada ima „vrlo glasan zvižduk“ kad diše.

„Proizvodim jako glasan zvuk kada dišem kroz nos, jer jednostavno fali deo hrskavice“, rekla je Paris, osvetlivši nozdrvu da bi pokazala rupu. Foto: Printskrin Tiktok parisvibrations

Ona je otkrila da je propadanje počelo oko njene 20. godine, ali da odlaže operaciju, plašeći se da bi proces oporavka mogao izazvati povratak zavisnosti.

„Moraš da piješ lekove nakon takve operacije, a ja ne želim da rizikujem. Ne želim da se igram s tim“, iskreno je rekla.

„Ne preporučujem to nikome – uništilo mi je život“

Paris je iskoristila priliku da upozori fanove na opasnosti droga, ali i naglasila da svako ima pravo da sam bira svoj put:

„Ne preporučujem to nikome, jer mi je uništilo život. Ali svako ima svoje iskustvo koje mora da prođe.“

U januaru ove godine, Paris je obeležila pet godina apstinencije od alkohola i narkotika, napisavši da je zahvalna što ponovo može da uživa u životu:

„Zahvaljujući trezvenosti mogu da se smejem, stvaram muziku, volim svoje pse i mačku, tugujem, plešem i verujem. Život se i dalje dešava, ali sada sam konačno prisutna u njemu.“

Odrasla pod reflektorima – ali iza kulisa je patila

Paris je odrasla u Neverlendu, slavnom imanju svog oca u Kaliforniji, okružena egzotičnim životinjama i slavnim gostima. Iako je svet zamišljao njeno detinjstvo kao bajku, realnost je bila mnogo teža.

„Tata je voleo da me oblači kao lutku. Bila sam jedina devojčica među braćom i izgledala sam kao porcelanska figura — i mrzela sam to“, priznala je Paris.

Nakon Majklove smrti 2009. godine, kada je imala samo 11 godina, preselila se kod ujaka DŽermena DŽeksona. Tinejdžerske godine obeležile su bunt, tetovaže, alkohol i droge. Tek 2019. godine odlučila je da se prijavi u rehabilitacioni centar, što je bio prelomni trenutak u njenom životu.

Danas — slobodna, iskrena i svesna

Danas je Paris DŽekson potpuno trezna, posvećena muzici i mentalnom zdravlju. Svojim primerom podseća da je moguće izboriti se sa demonima prošlosti i započeti novi život.

„Prvi put iskreno uživam u životu“, poručila je ćerka kralja popa.

