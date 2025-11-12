Voditelj Žika Jakšić otkrio je da je pre osam godina kupio grobno mesto na Novom bežanijskom groblju i da će počivati pored Saše Popovića.

Estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u Parizu, a sahranjen je na Bežanijskom groblju u Beogradu.

Foto: ATA images/A.Axel

 

 

NJegov dugogodišnji prijatelji i kolega Žika Jakšić sada je otkrio nepoznate detalje i priznao da je Bane Obradović svoje grobno mesto ustupio Saši Popoviću.

Foto: V. Danilov

 

 

- Ja sam pre sedam-osam godina kupio svoje večno konačište. Prvobitno je tu trebalo da bude Bane Obradović, ali pošto je Saša otišao iznenada, onda je on ustupio njemu i tako da ćemo Saša i ja, kad budem umro, da budem pored njega i to će biti najveselije groblje na svetu. Mi ćemo na miru da pravimo i "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno" - rekao je Žika kroz osmeh u emisiji "Glam i drama".

