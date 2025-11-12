Jedan od najpopularnijih folk pevača sa prostora bivše Jugoslavije, Halid Muslimović, već decenijama zauzima posebno mesto na estradi. Tokom bogate karijere nizao je hitove koje će, između ostalog, izvesti na velikom beogradskom koncertu u Sava centru, 12. novembra.

Nedavno je objavio autobiografsku knjigu "Mene je učilo vrijeme", u kojoj je otkrio najteže trenutke svog života, gubitak oca Seida, koji je, kako pevač navodi, umro pod nerazjašnjenim okolnostima. FOTO: Ata /Antonio Anhel

"Saopštili su mi da mi je otac pronađen mrtav"

- Koliko su mi 80-te bile dobre godine, koje su mi donele životne uspehe, toliko mi ulazak u poslednju deceniju 20. veka nije bio srećan. U prvoj polovini 1990. godine sve je naizgled bilo u redu, a zapravo, malo toga jeste. Radio sam punom parom i gradio svoju viziju muzičke produkcije. Imao sam svoju muzičku i razglasnu opremu, jednu od boljih u Jugoslaviji, i već izgrađeno ime. Sve je izgledalo dobro, ali su se prvi veliki lomovi desili početkom druge polovine te nesrećne godine.

Halid se u knjizi priseća noći koja mu je zauvek promenila život:

- U noći između 17. i 18. avgusta 1990. godine pevao sam na poznatom prijedorskom vašaru. Te večeri sam od prijatelja kupio traktor, jer smo imali imanje na selu i želeo sam da ocu olakšam radove. Ujutro, kada sam došao kući, zatekao sam muk i tišinu. Saopštili su mi da mi je otac te noći pronađen mrtav, četiri kilometra od naše kuće, prema mestu Čela. Foto: M.M./ATAImages

"Nikada nisam saznao istinu"

Istraga, kako Halid otkriva, nikada nije donela odgovore.

- Imao sam veliko poverenje u policiju da će odraditi svoj posao i otkriti istinu, ali ništa nisu uradili. Moj otac je umro pod nerazjašnjenim okolnostima, sa samo 50 godina. Video sam ga mrtvog, ruke su mu bile polomljene, a telo puno modrica i uboda. Postoji više mogućnosti: možda ga je neko udario autom i pobegao, možda ga je neko izbacio iz vozila... Nažalost, to nikada nećemo saznati. Istraga je obustavljena zbog početka rata i nikada nije nastavljena.

- Za mene je to bio ogroman udarac. Ostao sam bez oca i teško sam se mirio s tim, pogotovo jer nikada nisam saznao istinu. Tog jutra sam želeo da ga iznenadim traktorom, a dočekalo me je neprijatno iznenađenje. Za mene je to bio veliki udarac, ostao sam bez oca, i teško sam se mirio sa tom činjenicom, pogotovo što ne znam na koji način je umro.

