Srpska pravoslavna crkva i vernici u petak slave praznik posvećen Kozmi i Damjanu, svetiteljima koji su u narodu poznati i kao Sveti Vrači.

Sveti Kozma i Damjan bili su braća, rodom iz Rima koji su čitav život posvetili pomaganju i lečenju drugih. Još za života su važili za velike čudotvorce, a bili su lekari koji za svoj rad nisu tražili nikakvu nagradu jer su živeli u skladu sa rečima Isusa Hrista "badava primiste, badava dajite".

Svojim čudima učinili su da mnogi poveruju u Boga i Isusa Hrista i tako su širili hrišćanstvo. U narodu su zbog toga poznati kao "besrebrenici", a takođe i kao Sveti Vrači.

Posle smrti sahranjeni su onako kako su i živeli - zajedno, u mestu Feremanu. Legenda kaže da su svoja čuda nastavili da čine i posle smrti i da su se mnogi vernici izlečili nakon poklonjenja njihovim moštima. Zato je i do danas ostalo verovanje da se ovi sveci prizivaju u pomoć kod svake bolesti i nevolje.

Osim što je reč o krsnoj slavi mnogih domova u Srbiji, Sveti Vrači su zaštitnici mnogih bolnica i lekarskih udruženja u Srbiji, kao i esnafa.

Praznik, kažu stari, treba provesti kraj voljenih i u krugu najbližih, pa dan nije pogodan za putovanja. Narod kaže da je ovo dan koji se posvećuje molitvama za zdravlje i ozdravljanje bolesnih.

"Sveti besrebrenici i čudotvorci, Kozmo i Damjane, iscelite nemoći naše, besplatno ste dobili dar isceljenja, besplatno nam ga i darujte." Foto: Vikipedija

Kako su Kozma i Damjan celog života isceljivali bolesne, vlada verovanje da na njihov dan treba izgovoriti molitvu za ozdravljenje.

Ovu molitvu trebalo bi čitati počev od današnjeg dana, 40 dana za redom, i bićete zdravi onoliko koliko verujete da vam to može pomoći.

Bolesni se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu postoji verovanje da je na ovaj praznik dobro raditi teške fizičke poslove ali i da se bez preke potrebe ne izlazi iz kuće.

Ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.

Praznik Svetog Kozme i Damjana-Vračevi, Srpska pravoslavna crkva molitveno slavi dva puta - 14. novembra po novom kalendaru, kada je umro Damjan, ali i 14. jula (po novom) kada je umro Kozma.

(Alo)

