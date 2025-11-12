Rajko Šerifović, otac Marije Šerifović sahranjen je danas na groblju u svom rodnom Kragujevcu.

Rajko je ostavio veliki trag u svetu muzike, a na večni počinak su ga ispratili najbliži prijatelji, rodbina i kolege. Foto: ATA images/M.M.

Marija Šerifović bila je vidno skrhana bolom, a njena majka Verica Šerifović, sve vreme je bila uz nju, kao i Marijinog brata po ocu Danijel.

Marija napisala emotivan govor

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćeš nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija.

FOTO: Ata /Antonio Anhel

- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevačica Verica - poručila je pevačica.

Od Rajka Šerifovića su se oprostili bliski prijatelji i članovi porodice, između ostalih kompozitor Saško Nikolić, pevač Acko Nezirović, udovica Šabana Šaulića Gordana Šaulić sa ćerkom Sanelom, pevačica DŽejla Ramović...

(Telegraf)

BONUS VIDEO: