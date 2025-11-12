LJubomir Bandović u seriji "Pad" glumi Dušana, oca Žarka Lauševića.

Poznati glumac glumi u drami rađenoj po Lauševićevom romanu "Godina prođe, dan nikad".

Bandović je zbog ovog angažmana odustao od uloge odraslog Bude u seriji "Dara iz Jasenovca", pa ga je tamo zamenio kolega Marko Gvero. Foto: N. Fifić

Lauševićevu majku Roksandu u "Padu" igra crnogorska glumica Dubravka Drakić. Kao što je već poznato, proslavljenog glumca u seriji igra Milan Marić.

- Lauševu knjigu sam pročitao još kada je izašlo prvo izdanje. Scenario serije "Pad" prilično je emotivan i kompleksan, pa je i ogroman izazov za sve nas - rekao je Marić, koji je sa Lauševićem sarađivao u seriji "Državni službenik": Foto: V. Danilov

- Nismo razgovarali o tome što ću ga glumiti u "Padu". Važno je da ljudi shvate da svrha te serije nije da dokumentarno rekonstruišemo događaje iz Žarkove prošlosti, već da pokušamo da dočaramo vreme i ljude unutar tog ludog vremena. Foto: Arhiva Novosti

Žarko Laušević je u svojoj autobiografiji "Godina prođe, dan nikad" opisao događaje iz kobne noći 31. jula 1993. godine, kada je usmrtio dva momka, a jednog ranio. Posle izdržane zatvorske kazne glumac se s porodicom preselio u Ameriku zbog, kako se pretpostavlja, straha od krvne osvete, a prošle godine je preminuo nakon kraće i teške bolesti.

