LJubomir Bandović u seriji "Pad" glumi Dušana, oca Žarka Lauševića.

Poznati glumac glumi u drami rađenoj po Lauševićevom romanu "Godina prođe, dan nikad".

Bandović je zbog ovog angažmana odustao od uloge odraslog Bude u seriji "Dara iz Jasenovca", pa ga je tamo zamenio kolega Marko Gvero.

Foto: N. Fifić

 

 

Lauševićevu majku Roksandu u "Padu" igra crnogorska glumica Dubravka Drakić. Kao što je već poznato, proslavljenog glumca u seriji igra Milan Marić.

Pročitajte još

FILM O PUTINU: Objavili trejler - prikazivaće se i u Rusiji?

FILM O PUTINU: Objavili trejler - prikazivaće se i u Rusiji?

16:41

Zašto Jovana nije bila na sahrani Marijinog oca

Zašto Jovana nije bila na sahrani Marijinog oca

16:15

KNEZA UHAPSILI U NEMAČKOJ: "Ličio sam na narko bosa"

KNEZA UHAPSILI U NEMAČKOJ: "Ličio sam na narko bosa"

15:42

OLJA SVA U PEČATIMA "Mnogo me peče, krećem da se gušim"

OLJA SVA U PEČATIMA "Mnogo me peče, krećem da se gušim"

15:28

- Lauševu knjigu sam pročitao još kada je izašlo prvo izdanje. Scenario serije "Pad" prilično je emotivan i kompleksan, pa je i ogroman izazov za sve nas - rekao je Marić, koji je sa Lauševićem sarađivao u seriji "Državni službenik":

Foto: V. Danilov

 

 

- Nismo razgovarali o tome što ću ga glumiti u "Padu". Važno je da ljudi shvate da svrha te serije nije da dokumentarno rekonstruišemo događaje iz Žarkove prošlosti, već da pokušamo da dočaramo vreme i ljude unutar tog ludog vremena.

Foto: Arhiva Novosti

 

 

Žarko Laušević je u svojoj autobiografiji "Godina prođe, dan nikad" opisao događaje iz kobne noći 31. jula 1993. godine, kada je usmrtio dva momka, a jednog ranio. Posle izdržane zatvorske kazne glumac se s porodicom preselio u Ameriku zbog, kako se pretpostavlja, straha od krvne osvete, a prošle godine je preminuo nakon kraće i teške bolesti.

(Informer)

PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!
Sport

PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!

BRUKA I SRAMOTA: Evo šta je Dejan Stanković doživeo u Rusiji posle dobijanja otkaza u Spartaku iz Moskve
Sport

BRUKA I SRAMOTA: Evo šta je Dejan Stanković doživeo u Rusiji posle dobijanja otkaza u Spartaku iz Moskve

 

#Milan Marić #glumac Milan Marić #LJuba Bandović #glumac LJuba Bandović #VIP #Žarko Laušević #glumac Žarko Laušević #film Dara iz Jasenovca #Dara iz Jasenovca
Komentari 0
ПРВА РЕАКЦИЈА МОСКВЕ НА СКАНДАЛ У КИЈЕВУ: Ево шта кажу о проневери новца

PRVA REAKCIJA MOSKVE NA SKANDAL U KIJEVU: Evo šta kažu o proneveri novca