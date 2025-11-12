Kao što je i najavila, beloruska teniserka Arina Sabalenka otputovala je na Maldive.

NJeni fanovi nisu mnogo čekali na vrele fotke.

Sabalenka je završila sezonu i najavila je da će ići na novi odmor, te je jasno da nas uskoro očekuje još atraktivnih i provokativnih objava.

Foto: Instagram printskrin/arynasabalenka

 

- Sada je vreme da odem na Maldive, popijem tekilu i analiziram svoju sezonu, svoje ponašanje i emocije. Smatram da je do sada bilo sjajno, samo treba da budem još bolja sa sobom i da sledeće godine nastavim da napredujem, rekla je ona.

