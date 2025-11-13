Nikola Tesla, Vladeta Jerotić i Patrijarh Pavle zalagali su se za jednu važnu stvar: minimalno hrane, maksimalno sreće. Prejedanje su oštro osuđivali i sva trojica su se zalagala za što jednostavniju ishranu.

Patrijarh Pavle

Bio je poznat po svojoj skromnosti. Prejedanje nije dolazilo u obzir, ali nikad nije u tanjiru ostavljao hranu. Pričalo se da je znao da pojede svaku mrvicu oko svog tanjira, jer je smatrao grehom da se hrana rasipa. Foto: B. Backović

Patrijarh je najviše cenio koprivu od svih biljaka. Kopriva se skoro oduvek u Srbiji koristi kao hrana. Može se koristiti u pitama, u čorbama, kao salata, dodatak raznim jelima. Tada se uzima list, mada je sam vrh najbolji. Vrhunski kulinari je i te kako eksploatišu u svojim receptima. Patrijarhu Pavlu su omiljeno piće i hrana bili sok od paradajza i kopriva.

Nikola Tesla

- Najvažniji element moje životne šeme je moja ishrana. Ne možete očekivati da mašina dobro funkcioniše ako joj ne obezbedite odgovarajuće gorivo - govorio je Tesla koji se trudio da jede ispravno, dok je meso jeo veoma retko.

- Dva obroka na dan su mi popravila zdravlje i izoštrila apetit i ukus. Nisam znao šta je život dok iz ishrane nisam izbacio ručak. Danas sa 78 godina uživam u svoja dva obroka u istoj meri kao kad sam bio dečak od 16 godina i nemam nikakvih problema s varenjem - pišu na sajtu Tesla Universe. Foto: reprint TV Novosti/Vikipedija

Kako je govorio, za doručak je voleo da pije mleko jer obiluje proteinima, i da jede jaja, posebno belanca jer su takođe bogata proteinima. Voleo je i pirinač, ali sir ne.

- Povrće je neophodno, iako ne sadrži mnogo proteina. Ne daje mnogo energije, ali reguliše creva, daje telu vitamine. Volim da pojedem finu čorbu od luka i seckanog celera pripremljenu sa dosta maslaca. Ova kombinacija se lako vari i jedem je godinama unazad.

Tesla je hvalio i voće, a za šećer je govorio da u malim količinama nije opasan, s tim što ne smemo zaboraviti da ga u voću ima dosta.

Vladeta Jerotić

Jedan od naših najcenjenijih akademika doživeo je duboku starost. Smatrao je da je neumerenost u jelu i piću veliki greh, a slepo zdovoljenje nagona ishrane od čoveka pravi roba.

Foto: V. Danilov

- Umesto da čovek postane gladan i žedan, ne samo zemaljske hrane, bez koje Bog zna da on ne može postojati, već gladan i žedan Boga i NJegove pravde.

Vladeta Jerotić je najveću pažnju posvećivao mozgu, a ne stomaku. Pamćenje je održavao tako što se svako jutro preslišavao engleski jezik, ali i to što je učio napamet pesmice naših pesnika.

(Kurir)

BONUS VIDEO: