Čuveni glumac DŽerard Batler bio je i ostao jedan od najpoželjnijih neženja u Holivudu, a iako je već duže vreme u odnosu sa Morgan Braun, čini se da još uvek nije spreman da se zakune na večnu ljubav. Inače, glumac je svojevremeno priznao da je bio intiman i sa muškarcima, ali da nije siguran da li je gej.

- Ja bez stida pričam o svojoj se*sualnosti, nemam problem sa tim, ali uvek ima ljudi koji sve to iskrive. Čini se da su ljudi zastrašeni ti pitanjem, a ja to ne razumem. Svaki put kada pričam o tome, pogrešno me shvataju i sve preuveličavaju - rekao je jednom prilikom za magazin "Movieline", te dodao da smatra da nije homoseksualac. Foto: Profimedia

- Bio sam u vezi sa ženama. I sa muškarcima. To me ne čini gej osobom. To me ne čini strejt osobom. Dovoljno je teško prolaziti kroz sve ove stvari u mislima, i bez toga da me neko preispituje o tome, tako da postoje trenuci kada želite da zatvorite vrata i kažete da je vaša se*sualnost vaša lična stvar - ispričao je tada glumac koji je izlazio sa brojnim slavnim ženama poput Madaline Genee, Brendi Glenvil, Lindzi Lohan i mnogim drugim.

Interesantno je da glumac svojevremeno nije odoleo ni poznatoj Srpkinji koja se nešto kasnije našla u centru skandala kada je optužena za prostituciju.

Reč je o manekenki Martini Rajić koja se sa Batlerom upoznala kada je on boravio u Beogradu 2010. godine. Par je tada uhvaćen u jednom poznatom prestoničkom klubu, a potom su ih paparaci uslikali dok razmenjuju nežnosti na parkingu u Nemanjinoj.

Holivudski zavodnik je inače u Beograd došao kako bi snimao film "Koriolan" koji je režirao njegov prijatelj Ralf Fajns, a njih dvojica imaju i glavne uloge u filmu – Batler igra Tulija Aufidija, zapovednika Volščanske vojske i zakletog neprijatelja rimskog generala Koriolana, koga glumi Fajns.

Kada je reč o Martini, ona je kasnije tvrdila da je sa Batlerom kratko bila u vezi.

- Jesmo zajedno, ali stvarno se viđamo tek nekoliko dana, tako da ne mogu više da kažem o eventualnoj budućnosti naše veze. Mogu da kažem da je vrlo šarmantan, zanimljiv i iznenađena sam koliko je normalan budući da je takva svetska zvezda - rekla je ona tada za medije.

- Batler mi se udvarao direktno. Rekao mi je da imam neku neobičnu lepotu i da nije tako zamišljao Srpkinje, a ja mislim da je to bilo zbog nepoznavanja naših ljudi. Posle dve nedelje, koliko je planirano da ostane u Beogradu zbog snimanja filma, sigurno će promeniti mišljenje i shvatiće ono što svi znaju, a to je da su naše devojke najlepše na svetu - dodala je ona tada. Foto: Profimedia

Inače, Martina Rajić je postala poznata javnosti nakon pojavljivanja u spotu "Face" Milana Stankovića u vreme kada je on bio srpski predstavnik na takmičenju za pesmu Evrovizije.

Kasnije je učestvovala u rijalitiju "Parovi", a povezivali su je i sa Vladom Matovićem, bivšim članom Elitnih odreda. Međutim, Martina se našla u centru ogromnog skandala kada je privedena na saslušanje zbog prostitucije.

Nakon haosa u javnosti, Martina je nestala sa domaće scene, te nije poznato gde danas živi i čime se bavi.

