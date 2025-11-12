Robert de Niro, legendarni holivudski glumac, ponovo otkriva slojevite porodične odnose i borbu sa sopstvenim emocijama kroz prizmu života svog oca, slikara Roberta de Nira starijeg. Iako je njegov otac bio priznat na njujorškoj umetničkoj sceni, slava i priznanja nisu doneli ni finansijsku stabilnost ni unutrašnji mir.

Foto: Profimedia

 

O tome svedoči knjiga "Robert De Niro, Sr: Paintings, Drawings and Writings:

1942-1993, objavljena je zahvaljujući saradnji glumca sa autorima, kojima je omogućio pristup očevim ličnim beleškama, koje govore o umetnikovoj borbi sa "demonima."

Foto: Profimedia

 

Otkrivanje porodične tajne: borba sa sopstvenom prirodom

Robert de Niro stariji bio je duboko nesrećan zbog svojih unutrašnjih sukoba i krize identiteta. NJegove beleške, pisane u četiri sveske tokom decenije, svedoče o emocionalnoj i mentalnoj patnji, uključujući teškoće koje su proistekle iz njegovog nepriznavanja homoseksualnosti – teme o kojoj je retko govorio, a koja je, na kraju, rezultirala i raspadom njegovog braka sa glumčevom majkom.

Pročitajte još

Zašto se Brosnan ODREKAO SINA? Sreli se nakon 20 leta (FOTO)

Zašto se Brosnan ODREKAO SINA? Sreli se nakon 20 leta (FOTO)

10:21

RUPA OD NARKOTIKA: Ćerka Majkl DŽeksona pokazala posledice

RUPA OD NARKOTIKA: Ćerka Majkl DŽeksona pokazala posledice

15:28

DEDA - PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, pravo ime joj SRPSKO

DEDA - PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, pravo ime joj SRPSKO

12:48

ZAPIŠITE DATUM: Evo kad će Ronaldo oženiti Đorđinu

ZAPIŠITE DATUM: Evo kad će Ronaldo oženiti Đorđinu

11:11

Foto: Profimedia

 

"Strah me je da ih pročitam," priznao je glumac za "Observer". "Pročitaću ih kada budem spreman za to, ali u ovom trenutku ovo je moj način da se nosim sa tim", rekao je Robert de Niro mlađi, o tome koliko mu je teško da pročita svu patnju i muku kroz koju je njegov otac prolazio i zapisao, a kog je beskrajno voleo.

Materijal za knjigu pronađen je u četiri sveske (časopise) koje je iza sebe ostavio de Niro stariji nakon smrti 1993. godine.

"Nisam bio svestan toga. Majka mi je to kasnije rekla"

De Nirov otac je u beleškama pisao i tome koliko mu je bilo teško što nije živeo život kakav je želeo: "Dok se ne izlečim od svoje mentalne i emocionalne bolesti(što nije imao život kakav je želeo)", "Ako Bog ne želi da budem homoseksualac (zbog čega osećam veliku krivicu), pronaći ću ženu koju ću voleti i koja će mene voleti. Ali ja zaista ne želim da izlečim svoju homoseksulanost", "Pun sam straha, od neprijatnosti koju izazivaju moje misli, osećanja, osećaji i instikti".

Foto: Profimedia

 

Ponosan otac

De Niro je priznao da nikada nisu razgovarali o svojim postignućima na otvoren način. Iako su obojica poštovali rad onog drugog, o tim temama retko su otvoreno govorili. "Nije da smo sedeli jedan uz drugog i da mi je rekao: 'Dopada mi se ovaj film', ali sam znao da je bio ponosan," priznao je glumac, poznat po ulozi Vita Korleonea u "Kumu 2".

Slikar je u dnevniku čak opisao kako je jednom posmatrao sina preplanulog od sunca, pripremajući se za ulogu. "Želeo sam da prstima prođem kroz njegovu kosu i da ga poljubim, ali teško da bi on to cenio," napisao je Robert stariji, beležeći osećaje divljenja, ponosa i očinske ljubavi.

Stil

PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!
Sport

PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!

BRUKA I SRAMOTA: Evo šta je Dejan Stanković doživeo u Rusiji posle dobijanja otkaza u Spartaku iz Moskve
Sport

BRUKA I SRAMOTA: Evo šta je Dejan Stanković doživeo u Rusiji posle dobijanja otkaza u Spartaku iz Moskve

#Robert De Niro #glumac Robert De Niro #Holivud #holivudske zvezde #Robert De Niro otac gej #Robert De Niro otac homoseksualac
Komentari 0
МИЋУНОВИЋ "РАЗВАЛИО" ПЛЕНУМАШЕ, ПА ПОРУЧИО МИЛИВОЈЕВИЋУ: То што њих воле њихови рођаци, то не значи да имају легитимитет! (ВИДЕО)

MIĆUNOVIĆ "RAZVALIO" PLENUMAŠE, PA PORUČIO MILIVOJEVIĆU: To što njih vole njihovi rođaci, to ne znači da imaju legitimitet! (VIDEO)