Robert de Niro, legendarni holivudski glumac, ponovo otkriva slojevite porodične odnose i borbu sa sopstvenim emocijama kroz prizmu života svog oca, slikara Roberta de Nira starijeg. Iako je njegov otac bio priznat na njujorškoj umetničkoj sceni, slava i priznanja nisu doneli ni finansijsku stabilnost ni unutrašnji mir.

Foto: Profimedia

O tome svedoči knjiga "Robert De Niro, Sr: Paintings, Drawings and Writings:

1942-1993, objavljena je zahvaljujući saradnji glumca sa autorima, kojima je omogućio pristup očevim ličnim beleškama, koje govore o umetnikovoj borbi sa "demonima." Foto: Profimedia

Otkrivanje porodične tajne: borba sa sopstvenom prirodom

Robert de Niro stariji bio je duboko nesrećan zbog svojih unutrašnjih sukoba i krize identiteta. NJegove beleške, pisane u četiri sveske tokom decenije, svedoče o emocionalnoj i mentalnoj patnji, uključujući teškoće koje su proistekle iz njegovog nepriznavanja homoseksualnosti – teme o kojoj je retko govorio, a koja je, na kraju, rezultirala i raspadom njegovog braka sa glumčevom majkom.

Foto: Profimedia

"Strah me je da ih pročitam," priznao je glumac za "Observer". "Pročitaću ih kada budem spreman za to, ali u ovom trenutku ovo je moj način da se nosim sa tim", rekao je Robert de Niro mlađi, o tome koliko mu je teško da pročita svu patnju i muku kroz koju je njegov otac prolazio i zapisao, a kog je beskrajno voleo.

Materijal za knjigu pronađen je u četiri sveske (časopise) koje je iza sebe ostavio de Niro stariji nakon smrti 1993. godine.

"Nisam bio svestan toga. Majka mi je to kasnije rekla"

De Nirov otac je u beleškama pisao i tome koliko mu je bilo teško što nije živeo život kakav je želeo: "Dok se ne izlečim od svoje mentalne i emocionalne bolesti(što nije imao život kakav je želeo)", "Ako Bog ne želi da budem homoseksualac (zbog čega osećam veliku krivicu), pronaći ću ženu koju ću voleti i koja će mene voleti. Ali ja zaista ne želim da izlečim svoju homoseksulanost", "Pun sam straha, od neprijatnosti koju izazivaju moje misli, osećanja, osećaji i instikti". Foto: Profimedia

Ponosan otac

De Niro je priznao da nikada nisu razgovarali o svojim postignućima na otvoren način. Iako su obojica poštovali rad onog drugog, o tim temama retko su otvoreno govorili. "Nije da smo sedeli jedan uz drugog i da mi je rekao: 'Dopada mi se ovaj film', ali sam znao da je bio ponosan," priznao je glumac, poznat po ulozi Vita Korleonea u "Kumu 2".

Slikar je u dnevniku čak opisao kako je jednom posmatrao sina preplanulog od sunca, pripremajući se za ulogu. "Želeo sam da prstima prođem kroz njegovu kosu i da ga poljubim, ali teško da bi on to cenio," napisao je Robert stariji, beležeći osećaje divljenja, ponosa i očinske ljubavi.

