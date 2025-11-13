Geri Dod, profesionalni vozač u SCS Chauffeurs podsetio je vozače:

- LJudi se zimi pripremaju za zaleđene puteve i maglu, ali mokro lišće može da bude jednako opasno. Drastično smanjuje prianjanje guma, povećava zaustavni put i čini proklizavanje mnogo verovatnijim, posebno u krivinama - objasnio je Gari.

Najveći problem u ovo doba godine

- Na putevima prekrivenim lišćem, mala pogrešna procena može imati ozbiljne posledice. Kao profesionalni vozači, obučeni smo da predvidimo opasnosti koje većina vozača previdi. U ovo doba godine, putevi prekriveni lišćem su najveći problem - istakao je.

Foto: Profimedia

 

Jednostavna provera štedi silne pare i povećava bezbednost
Ako se redovno ne čisti, otpalo lišće može da izazove razna oštećenja automobila:

Zapušeni odvodi oko stakla na šoferšajbni mogu rezultirati curenjem, korozijom i dugotrajnom rđom..

Zapušeni ventilacioni sistemi mogu smanjiti protok vazduha, opteretiti klima uređaj, pa čak i izazvati oštećenje motora.

Foto: Jutjub printskrin/DaveHax

 

 - Ako ne čistite automobil od lišća, to može da vas košta čitavo bogatstvo. Provera automobila od dva minuta može vam zaista uštedeti mnogo novca - kaže Geri, prenosi Ekspres.

Obratite pažnju na nekoliko stvari

Tretirajte puteve prekrivene lišćem kao zaleđene površine: smanjite brzinu i povećajte zaustavni put.

Izbegavajte parkiranje ispod drveća gde se lišće brzo nakuplja. Držite rukavice ili malu četku u automobilu kako iste sigurno uklonili mokro lišće.
Redovno proveravajte odvodne kanale kako biste sprečili da se zapuše.

