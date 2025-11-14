Nekadašnja "loto" devojka preko 30 godina gaji prijateljstvo sa pevačicom Biljanom Jevtić kojoj je bila kuma na venčanju sa Acom Ilićem.

Foto: ATA images/M. P.

 

Suzana i Biljana su se upoznale preko posla, počele su da se druže, a voditeljka je nedavno otkrila kako je došlo do toga da im upravo ona bude venčana kuma.

Foto: Amir Hamzagić/ATA images

 

- Na jednom ručku su me na jedan veoma svečan način zamolili da im bude kuma, naravno da sam odmah pristala. To je bilo moje prvo kumstvo i mnogo držim do njega. Oni su divni ljudi, divna porodica - rekla je Suzana svojevremenpo za "Grand".

