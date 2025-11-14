Jedan neobičan svadbeni incident u Rumuniji postao je viralan i izazvao pravu buru na društvenim mrežama. Na TikToku se pojavio snimak sa svadbe gde mlada u beloj venčanici i mladoženja nestrpljivo očekuju početak ceremonije, a u salu odjednom ulazi policija i stavlja lisice nevesti.

Reakcija gostiju i muzičara

Nevesta se nije opirala hapšenju, mirno je pošla sa policijom, dok su muzičari i gosti ostali zatečeni i snimali događaj mobilnim telefonima. Atraktivna pevačica je nastavila da zabavlja goste, gotovo kao da se ništa neobično ne dešava.

Snimak je izazvao brojne komentare:

„Šta se dogodilo? Zašto su uhapsili mladu?“

„Pobogu, zar nisu mogli da sačakaju da se uda pa onda da je privode?“

„Ne razumem, da li se ona udala ili su je uhapsili pre ceremonije?“

Objašnjenje: Rumunski svadbeni običaj

Korisnik društvenih mreža objasnio je da se radi o tradicionalnom rumunskom običaju: pre nego što mlada postane supruga, policija je simbolično „uhapsi“, a mladoženja mora da „otkupi“ njenu slobodu kako bi se venčanje završilo. Ovaj ritual je deo lokalnih običaja i ovakve scene nisu retkost u Rumuniji.

Mnogi su bili iznenađeni i podijelili svoja mišljenja:

„Kakav crni običaj! Ovo je ponižavajuće.“

„Hapsite mladu na dan venčanja? Nikad nisam čuo za ovako nešto.“

„Čula sam da nevesta ponekad beži, ali da je hapse nisam znala.“

Ovaj viralni snimak postao je tema rasprava širom interneta, a neobični običaji venčanja u Rumuniji i dalje intrigiraju ljude iz celog sveta. Priča podseća da svaka kultura ima svoje rituale, a ono što može izgledati šokantno spolja, u lokalnom kontekstu ima duboko simboličko značenje.

BONUS VIDEO: