„Dobrodošao u Nemačku. Ništa nije savršeno, ali pravila važe za sve“, poručuje na početku snimka, pre nego što nabroji šest stvari koje, prema njegovom iskustvu, svaki Balkanac koji tek stiže treba da zna.

Prvo pravilo glasi – flaše nisu đubre: vraćanjem ambalaže u prodavnici dobija se vaučer, pa se, kako kaže, nijedna boca ne baca. Nedelja je mrtav dan – sve je zatvoreno osim benzinskih pumpi i poneke pekare.

Razbija i mit o nemačkoj tačnosti: „Vozovi i autobusi kasne. Svi misle da je sve u minut – dok ne upoznaju Dojče Ban (nemačka železnica). Posebno upozorava na tihe sate – posle 22 časa buka nije dozvoljena, a komšije bez oklevanja zovu policiju.

„Poštansko sanduče je tvoj inboks“, dodaje uz osmeh, objašnjavajući da u Nemačkoj službena pošta nosi ozbiljne posledice po građane ako se zanemari.

Na kraju poručuje nešto ozbiljnijim tonom: „Nađite društvo što pre. Nemačka ume da bude teška – zbog vremena, udaljenosti od doma i osećaja usamljenosti. Nostalgija brzo stigne, zato se čuvajte.“

Video je, sudeći po reakcijama, mnogima bio i zabavan i koristan podsetnik na to kako izgleda svakodnevica u Nemačkoj kroz oči jednog Balkanca.

