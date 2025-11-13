"Bezbednost žena u saobraćaju bila je osnovni motiv da se odlučim na ovaj korak. Ova odluka posebno je važna vernicama sa hidžabom", objašnjava Meliha, dodajući da je želela da stvori prostor u kojem će se svaka žena osećati sigurno, poštovano i opušteno.

Za razliku od klasičnih taksi službi, ovaj servis donosi nekoliko posebnosti: vozačice su isključivo žene, a klijentkinje mogu biti samo žene i deca. U vozilima ih očekuju profesionalna usluga, besplatan Wi-Fi i punjači za mobilne telefone – sitnice koje vožnju čine prijatnijom i udobnijom.

"Znam da svaka od vas ima svoj omiljeni broj taksija, ali se nadam da će od sada i ovaj broj biti među njima", rekla je Meliha uz osmeh, pozivajući sve Novopazarke da podrže projekat koji je, kako mnogi kažu, više od običnog prevoza – to je simbol ženske samostalnosti i međusobne podrške.

Već po prvim objavama na društvenim mrežama, stiglo je mnoštvo pozitivnih komentara. Mnoge žene su istakle da su se ranije, naročito tokom noćnih vožnji, često osećale nelagodno u društvu nepoznatih vozača. Sada, kažu, napokon imaju opciju koja im uliva mir i sigurnost.

Ovaj projekat pokazuje da Novi Pazar ima žene koje ne boje se da budu pionirke, žene koje ruše stereotipe i unapređuju kvalitet života u svom gradu – posebno za one koje nose hidžab i koje su se često suočavale sa dodatnim izazovima u javnom prostoru.

Meliha Mavrić Kambović i njen tim dokaz su da inovacije ne nastaju samo u velikim gradovima, već tamo gde postoje srce, vizija i hrabrost. Novi Pazar još jednom pokazuje da ide u korak s modernim trendovima, ali i da čuva ono najvažnije – ljudskost i brigu jednih za druge.

