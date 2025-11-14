Aleksandra će 31. decembra tokom dana nastupiti u Zagrebu, dok će Novu godinu dočekati sa beogradskom publikom u Sava Centru. Vest da je interesovanje za dnevni koncert navodno ogromno i da više od milion i šest stotina hiljada ljudi čeka da kupi kartu odjeknula je poput bombe, ali stvarnost izgleda potpuno drugačije.

Foto: ATA images/A. Ahel

Sajt preko kog se ulaznice prodaju radi bez ikakvih poteškoća, a više od polovine stolova je i posle nedelju dana i dalje dostupne. FOTO: Printskrin Upad.hr

- Aleksandra i njen tim su i prošle godine zakazivali nove arene iako prethodne nisu bile rasprodate, čime su kod naroda stvarali utisak ogromne potražnje. Mnogi koji, realno, nisu ni planirali da odu na njen koncert u Zagrebu, na kraju su se odlučili jer su mislili da je sve rasprodato. Da se ne lažemo - potražnja jeste bila velika, a Aleksandra je postala jedna od najvećih balkanskih zvezda, pomerivši granice kada je muzička scena u pitanju - priča sagovornik Informera i dodaje:

- Isti trik pokušali su i ovog puta. I donekle im je pošlo za rukom jer se o njenom novogodišnjem nastupu mnogo pričalo. Međutim, izostala je ključna stvar - prodaja. Sajt normalno radi, kupovina je omogućena, ali je više od polovine kapaciteta i dalje slobodno. Očigledno je da interesovanje nije ni blizu navodnog "milion i po" i da su brojke preterane. Verovatno se ni sama Prija ovakvom ishodu nije nadala - narod možeš prevariti jednom, ali drugi put mnogo teže.