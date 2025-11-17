Mehemed Vukalić osuđen je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 42 godine, prvostepenom presudom koju je izrekao Kantonalni sud u Bihaću.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. NJemu se na teret stavlja trostruko ubistvo.

Prema optužnici, Vukalić je u prostorijama Gimnazije u Sanskom Mostu prošle godine u avgustu automatskom puškom usmrtio direktora Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesorku engleskog jezika Gordanu Midžan.

Podsećamo, Mehemed Vukalić se u završnoj reči izvinio porodicama ubijenih i izrazio kajanje. Foto: Društvene mreže

Takođe se izvinio i svojoj porodici, koja je tokom čitavog postupka bila uz njega, što je, kako je rekao, za njega bilo očekivano jer je „uvek bio uzoran suprug i otac“ i smatra da je takvu podršku zaslužio. Ranije je zatražio da mu bude omogućeno prisustvo na izricanju presude.

(Dnevni Avaz)

