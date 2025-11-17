Na Zapadu se često provlači ona priča da su Nemci hladni, strogi i distancirani, pa mnogi Balkanci koji stignu u tuđinu unapred očekuju zatvorena vrata i odsustvo topline, kako u komšiluku tako i na radnom mestu. Ipak, objava jednog muškarca sa Balkana pokazala je da ovako nešto nije uvek pravilo.

Mladić iz Bosne i Hercegovine podelio je na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj" svoje iskustvo iz firme u kojoj radi – iskustvo koje je, uprkos teškom početku, pokazalo da se toplina i ljudskost mogu pronaći i tamo gde ih najmanje očekujemo. Kako je otkrio, sada zna da često, iza distance i hladnoće stoje ljudi širokog srca.

"Evo da i ja podelim nešto pozitivno, jer stalno čitam samo kukanje i nervozu po grupama. Radim u jednoj firmi u Nemačkoj, nisam tu dugo, i iskreno – prvi mesec mi je bio pakao. Ne znam dobro jezik, sve novo, gazda strog, kolege hladne, ja mislio bežati nazad kući. Ali onda, jedan dan, kolega Nemac, stariji čovek, primetio da se mučim. Doš'o, kaže 'komm, ich zeig dir' (dođi, pokazaću ti), i bukvalno mi svaki dan pomagao, prevodio, objašnjavao.

"Ne moraš pričati isti jezik da bi bio čovek"

Nakon mesec dana naučio sam više s njim nego na kursu. Sad svaki dan pijemo kafu zajedno, pričamo koliko znamo, on meni o pecanju, ja njemu o rakiji. Naučio me je da ne moraš pričati isti jezik da bi bio čovek. Samo treba imati srce", napisao je on pa dodao:

"Nekad stvarno zaboravimo da nisu svi hladni. Ima i ovde dobrih ljudi, samo nisu glasni kao mi. Tiho pomognu, nasmeše se, i idu dalje. Zato svaka čast svim dobrim ljudima – i našima i njihovima – koji te ne gledaju odakle si, nego ko si. Život nije samo o parama i poslu, nego o ljudima koje sretneš putem. I eto, da znate, i među 'Švabama' ima pravih prijatelja".

"Meni su ovde više pomogli Nemci nego naši Balkanci"

NJegova objava brzo je prikupila brojne komentare, a mnogi su se složili s njim da većina Nemaca nije onakva kakvom se prikazuje u svetu i da su često od njih dobili više pomoći nego od "naših".

"Meni su ovde više pomogli Nemci nego naši Balkanci! I u poslu i privatno. Nemac mi se nikada nije narugao zbog mog nemačkog, nego mi je pomogao, ispravio... a naši koji su došli koji mesec pre, samo pametuju. Što ne ovako, pa što si onako, zavidni, ne znam ni ja na čemu, svi smo u istim govnima. S jedne strane svi smo ovde kao naši i ok, ima stvarno dobrih naših ljudi, ali većina su baš fuj... Nemci nisu ni približno hladni kako se misli o njima. Imam predivna iskustva sa gazdama stanova, komšijama... tako da", napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao:

"Sve najbolje mogu reći o Nemcima"

"Nemci su bolji ljudi od nas, samo je to nama teško priznati jer nas ubi mitomanija o nekim 'nebeskim narodima'. Bože, oprosti mi!".

Za njima se javila i jedna žena koja je potvrdila isto iskustvo:

"Dosadni ste više s tim izjavama kako su Nemci hladni i zlobni i bla bla. Ja sam isto imala sreću da upoznam samo dobre Nemce, od kolega i prijatelja do komšiluka. Sve najbolje mogu reći i uvek rado pomognu ako nešto zatreba. Takođe, imam najboljeg šefa na svetu. Radim kod njega već skoro dve godine i taj čovek mi ni jedan dan nije napravio stres na poslu. Idem zadovoljna na posao i vraćam se bez stresa."

