Tada je dao i svoju čuvenu izjavu "Ja sam kriv što sam davao", koja je postala vrlo viralna na društvenim mrežama, a mnogi su pravili šale na račun iste jer su mislili da je pevač mislio samo na materijalne stvari.

Sada je DŽinović konačno objasnio šta je zapravo hteo time da kaže.

- Evo sad ću to ponoviti. LJudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice - započeo je Haris.

Foto: ATA images

 

"Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno"

- U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne - nastavio je DŽinović, pa dodao:

- Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog - govorio je DŽinović u emisiji "Premijera".

