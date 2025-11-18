Kultna emisija, koju je na Hepiju dugo vodio Milomir Marić, emitovaće se svakog ponedeljka, i vodiće je Ana Stojadinović.

Sinoć su gosti u "Ćirilici" bili političar Vojislav Šešelj, profesor dr Dragan Petrović i profesorka dr Nina Zirojević

- Ovo je veliki povratak "Ćirilice", ali iz malo drugačije perspektive ovaj put - rekla je u svom obraćanju nova voditeljka "Ćirilice" Ana Stojadinović.

Podsetimo, Marić je nedavno ispričao da je u javnosti dugo bio “zabranjen”, te da je umesto zabavljanja naroda vreme provodio sa najlepšim Srpkinjama.

- Korša me upoznala u poslednjoj fazi mog života. Ja sam bio zabranjen, nisam se pojavio do dve hiljadite, pustili su me u novine za ove pismene. Ja nisam zabavljao narod nego neke od nekih najlepših Srpkinja. Uvek sam političarima govorio da su unesrećili narod i da ja ne mogu da im pomognem. LJudi misle da se mi smejemo budalama koji nas gledaju, a nisu razmeli da se ja smejem njima - otkrio je tajnu Marić u emisiji kod LJiljane Stanišić.

Marić je nedavno dao otkaz na televiziji Hepi. On je počeo da vodi novu emisiju, "Dan na dan", na platformi TS Media lajv, a "Ćirilica Milomira Marića" preselila se na TV Prva.

