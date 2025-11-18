Vežba, nazvana „Bollwerk Bärlin III“, počela je u nedelju, a izvode je počasne garde Bundesvera na više lokacija u Berlinu i okolini - od metro stanice Jungfernhajde, preko policijskog poligona Ruleben, do napuštenog kompleksa bivše hemijske fabrike u Ridersdorfu.

Bundesver kaže da je rat u Ukrajini pokazao da Nemačka mora dodatno ojačati svoju odbrambenu spremnost.

Grad poput Berlina, sa svojim uskim ulicama, visokim zgradama i tunelima metroa, zahteva specifičnu vrstu obuke koja se ne može sprovoditi u redovnim uslovima.

Snajperisti u podzemlju, simulacije napada i evakuacije

Vojnici su uvežbavali scenarije za borbe u gradu, zaštitu ključnih objekata, sprečavanje sabotaže i evakuaciju ranjenika. Poseban naglasak je stavljen na borbe u tunelima, pa su se obuke na stanici Jungfernhajde održavale u ranim jutarnjim satima.

Tokom vežbi, raspoređene su i ekipe obezbeđenja sa snajperima, a korišćena je i manevarska municija, kako bi se izbegla bilo kakva opasnost po građane.

- Počasna garda ispunjava svoj ključni zadatak odbrane Berlina u slučaju potrebe - saopštio je Bundesver, napominjući da se sve aktivnosti sprovode uz stroge bezbednosne protokole i u dogovoru sa gradskim vlastima.

Neka od vojnih vozila se kreću po gradu, zbog čega su moguća kratkotrajna kašnjenja, a javni prevoz bi povremeno mogao da kasni, mada bez potpunih obustava, izvestila je lokalna transportna kompanija BVG.

Incident na drugoj vežbi - Policija greškom ranila pripadnika vojske

Odvojeno od ove berlinske vežbe, došlo je do ozbiljnog incidenta na vežbi "Marshal Power" u Bavarskoj kada je policija, pogrešno verujući da situacija nije deo vežbe, otvorila vatru i pogodila vojnika u lice.

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joakim Herman rekao je da su policajci izašli na teren nakon hitnog poziva i ispalili upozoravajuće hice, na šta su vojnici odgovorili manevarskom vatrom.

Policija je potom, misleći da je situacija realna, ispalila bojevu municiju i ranila jednog pripadnika Bundesvera.

Državno tužilaštvo i Kriminalistička policija sprovode istragu, a do incidenta je došlo jer su službenici, prema početnim informacijama, verovali da vežba još nije počela.

Bundesver je opisao vežbe „Marshal Power 2025“ kao jednu od svojih najsloženijih domaćih vežbi, usmerenu na nacionalnu odbranu.

