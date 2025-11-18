Pevačica Jana Todorović zajedno sa suprugom godinama je držala izdavaču kuću koja je uspešno radila, a tokom korone pokrenula je drugi biznis koji je za dve nedelje propao.

Po prvi put pevačica je govorila o restoranu koji je morala da zatvori.

- To je super krenulo, nego nas je sprečila korona. Restoran smo otvorili 1. marta, a 15. zatvorili, kada su proglasili vanredno stanje. Mi smo dosta toga uložili, ali desilo se to što se desilo, pogotovo ono najtužnije za moju porodicu. Ne bih zaista o tome - rekla je u emisiji "Grand specijal" pa se osvrnula na produkcijsku kuću koju je držala sa suprugom.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Jedno divno lepo iskustvo, Dosta velikih imena je tada bilo u našoj izdavačkoj kući. Ja sam bila po strani, nisam želela da se mešam, da ne bi bilo "vidi ove gazdarice". Mnogo mi je drago što sam bila po strani, a još draže što sam mnoge ljude upoznala i doživela veliko razočarenje - istakla je pevačica.

Pročitajte još

DIVNE VESTI! Milica u suzama: "Dobrodošla devojčice moja"

DIVNE VESTI! Milica u suzama: "Dobrodošla devojčice moja"

16:09

PEJA OTKRIO DA GA JE ZLATA VARALA Ona besna: "Kad to?!"

PEJA OTKRIO DA GA JE ZLATA VARALA Ona besna: "Kad to?!"

15:16

"Isfrustrirane i ljubomorne osobe plasiraju laži o meni"

"Isfrustrirane i ljubomorne osobe plasiraju laži o meni"

13:28

"Ja sam žrtveno jagnje - svi me napadaju zbog lica"

"Ja sam žrtveno jagnje - svi me napadaju zbog lica"

11:29

(Grand)

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
Sport

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili
Sport

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili

BONUS VIDEO:

#Jana Todorović #pevačica Jana Todorović #Jana Todorović biznis #Jana Todorović produkcijska kuća #VIP #pevačica #Jana Todorović restoran
Komentari 0
РУСИ ДОНЕЛИ НЕОЧЕКИВАНУ ОДЛУКУ О ИСПОРУЦИ ГАСА: Ово је коначни план Москве

RUSI DONELI NEOČEKIVANU ODLUKU O ISPORUCI GASA: Ovo je konačni plan Moskve