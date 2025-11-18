Pevačica Jana Todorović zajedno sa suprugom godinama je držala izdavaču kuću koja je uspešno radila, a tokom korone pokrenula je drugi biznis koji je za dve nedelje propao.

Po prvi put pevačica je govorila o restoranu koji je morala da zatvori.

- To je super krenulo, nego nas je sprečila korona. Restoran smo otvorili 1. marta, a 15. zatvorili, kada su proglasili vanredno stanje. Mi smo dosta toga uložili, ali desilo se to što se desilo, pogotovo ono najtužnije za moju porodicu. Ne bih zaista o tome - rekla je u emisiji "Grand specijal" pa se osvrnula na produkcijsku kuću koju je držala sa suprugom. Foto: ATA images/A. Ahel

- Jedno divno lepo iskustvo, Dosta velikih imena je tada bilo u našoj izdavačkoj kući. Ja sam bila po strani, nisam želela da se mešam, da ne bi bilo "vidi ove gazdarice". Mnogo mi je drago što sam bila po strani, a još draže što sam mnoge ljude upoznala i doživela veliko razočarenje - istakla je pevačica.

