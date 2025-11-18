Pevačica, Milica Todorović, podelila je srećne vesti na svom Instagram profilu.

NJen bliska prijateljica i saradnica se porodila i na svet donela ćerkicu.

Trudna Milica Todorović nije krila svoje emocije, te je iskreno čestitala prijateljici:

- Stigla nam je Iskra, bravo mama Bobana, bravo tata. Dobrodošla devojčice moja lepa - napsiala je Milica.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Pročitajte još

PEJA OTKRIO DA GA JE ZLATA VARALA Ona besna: "Kad to?!"

PEJA OTKRIO DA GA JE ZLATA VARALA Ona besna: "Kad to?!"

15:16

"Isfrustrirane i ljubomorne osobe plasiraju laži o meni"

"Isfrustrirane i ljubomorne osobe plasiraju laži o meni"

13:28

"Ja sam žrtveno jagnje - svi me napadaju zbog lica"

"Ja sam žrtveno jagnje - svi me napadaju zbog lica"

11:29

"MELINA NE MOŽE DA BUDE DAMA" Haris oštro o bivšoj

"MELINA NE MOŽE DA BUDE DAMA" Haris oštro o bivšoj

10:42

Podsetimo, Milica Todorović čeka dečaka, a kako mediji prenose, ona je odlučila da detetu da ime Milan, po svom ocu za koga ističe da je veom avezana. 

Nedavno je proslavila 35. rođendan i dobila skupoceni poklon od partnera.

(SD)

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
Sport

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili
Sport

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili

BONUS VIDEO:

#Milica Todorović #Milica Todorović Instagram #VIP #pevačica
Komentari 0
ОВАЈ ГРАД ДЕЛИ БЕСПЛАТАН НОВАЦ: Ево ко има право на 50 евра

OVAJ GRAD DELI BESPLATAN NOVAC: Evo ko ima pravo na 50 evra