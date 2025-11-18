Pevačica, Milica Todorović, podelila je srećne vesti na svom Instagram profilu.

NJen bliska prijateljica i saradnica se porodila i na svet donela ćerkicu.

Trudna Milica Todorović nije krila svoje emocije, te je iskreno čestitala prijateljici:

- Stigla nam je Iskra, bravo mama Bobana, bravo tata. Dobrodošla devojčice moja lepa - napsiala je Milica. Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, Milica Todorović čeka dečaka, a kako mediji prenose, ona je odlučila da detetu da ime Milan, po svom ocu za koga ističe da je veom avezana.

Nedavno je proslavila 35. rođendan i dobila skupoceni poklon od partnera.

(SD)

BONUS VIDEO: