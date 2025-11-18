Pevačica, Milica Todorović, podelila je srećne vesti na svom Instagram profilu.
NJen bliska prijateljica i saradnica se porodila i na svet donela ćerkicu.
Trudna Milica Todorović nije krila svoje emocije, te je iskreno čestitala prijateljici:
- Stigla nam je Iskra, bravo mama Bobana, bravo tata. Dobrodošla devojčice moja lepa - napsiala je Milica.
Podsetimo, Milica Todorović čeka dečaka, a kako mediji prenose, ona je odlučila da detetu da ime Milan, po svom ocu za koga ističe da je veom avezana.
Nedavno je proslavila 35. rođendan i dobila skupoceni poklon od partnera.
(SD)