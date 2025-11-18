Voditeljka "Pinkovih zvezda", Bojana Lazić, prokomentarisala je oglašavanje vlasnika "Pinka" Željka Mitrovića o otkazima koje planira da podeli.

- Čim je on to tako napisao, sigurno je dobro procenio. Pre toga je sa svojom porodicom doneo odluku, ko je Željko Mitrović pokazuje njegov uspeh i sve ove godine, tako da verujem u njegovu odluku - rekla je voditeljka, pa otkrila da li se pronašla u njegovoj objavi:

- Ne, pa ne pronalazim se ni u jednoj njegovoj reči, vrlo dobro znam koliko sam lojalan radnik, koliko sam vredna i posvećena poslu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

O Pinkovim zvezdama

- Volim promene, jer mi "Pinkove zvezde" daju tu mogućnost da iz nedelje u nedelju budem drugačija. Komentari su nikad bolji. Ako ne bude, ja tu zakuvam i napravim malu dramicu. Onda se pomire, pa stavrno je emisija... Sve je ovo šou - dodala je Bojana pred okupljenim medijima.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Pomirila se sa bivšim

Bojana je pričala otvoreno o pomirenju sa bivšim dečkom, te opet cvetaju ruže.

- Velika ljubav je u pitanju, posle svađe dođu ta velika pomirenja. Ja uvek imam udvarače, od kako znam za sebe. To je kompliment za svaku ženu. Ne padam više na lepe reči i usputne udvarače, a posebno ne na društvenim mrežama. Vrlo dobro znam šta hoću, a šta neću. Lepo je čuti kompliment ali mi apsolutno ništa spektakularno ne znači. Mislim da me se plaše da priđu uživo, dok su na mrežama veoma jaki - rekla je Bojana za "Blic", pa dodala:

Ja emotivnog gospodina pravog imam, da bude pravi muškarac u pravom smislu te reči, da je psihički stabilan i sposoban. Da vrlo dobro zna šta želi u životu.

(Blic)

