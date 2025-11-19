Voditeljka kviza "Slagalica" Marija Veljković se razvela 2021. godine od Milana Milovanovića. Ona se tada u vlogu na svom Jutjub kanalu osvrnula na godinu na izmaku, te se dotakla i teških životnih trenutaka.

Voditeljka nije krila suze u očima, pa je tako bilo jasno koliko joj je zapravo bilo teško da podnese sve što joj se desilo. 

- Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. I to je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo pričala o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, tek slede rezovi, ali ja moram da imam snage za sve to, iskreno je rekla Marija sa suzama u očima i naglasila da su joj deca najveći smisao života i da zbog njih želi i ima snage da se bori.

Foto: ATA images/A. K.

 

 

- Ja sam konačno u ovoj godini progovorila, zauzela se za sebe, rekla svoje mišljenje, rekla i stala iza toga. Ono što je moj savet svima na ovu temu jeste da ne dozvolite drugima da stavljaju sebe ispred vas. Dakle, cenite sebe, cenite to što jeste svoju posebnost. I nemojte da vam neko kaže da nešto ne možete i da niste sposobni. To vam priča osoba kojoj je to govoreno godinama. Borite se za sebe, zaključila je Marija svojevremeno.

Marija Veljković godinama je bila u braku sa arhitektom Milanom Milovanovićem, sa kojim ima troje dece - Đurađa, Rosu i Nevu.

