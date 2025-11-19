Na ovu odluku vlasnika Pinka mnogi su reagovali iznenađeno, a voditelj crnogorske Pink televizije, Božo Dobriša, prokomentarisao je potez svog poslodavca.

Mitrović je prvo podelio otkaze zaposlenima u teatru Odeon, a Dobriša kaže da je to urađeno jer su ga navodno zaposleni pokrali. 

- Željko je jako pametan čovek. On vrlo dobro zna šta ko radi jer je dobar psiholog. Samo testira ljude koliko daleko mogu ići. S njim se ne treba igrati, sve je raskrinkao brzo. Nije tu u pitanju samo lojalnost, već i krađa. Željko je skoro svim radnicima obezbedio lagodan život i mnoge povlastice. Nekima je to bilo malo, pa su ga i potkradali. Zna on vrlo dobro ko to radi. Samo ih je puštao - kaže Dobriša i dodaje:

 - Preko Pinka su ugošćavali razne ljude, poznate i manje poznate, i tražili im novac. S Željkom se ne treba igrati. Znate da je pre pet godina prodao i nacionalne televizije Pink u Crnoj Gori i Bosni kada mu je pukao film. Ja mu lično ništa nisam ukrao, iako mi je jedna koleginica baš nedavno rekla: "E moj Božo, pa ti si mogao da se obogatiš od Pinka u Crnoj Gori. Posebno leti." Ništa mu nisam ukrao, ja bih mu ukrao samo ženu (smeh) - rekao je Božo Dobriša.

