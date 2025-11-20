Na pitanje kako joj se čini saradnja Momčila Bajagića Bajage i Devita, Tijana nije krila oduševljenje, pa se prisetila kada je ona, kao mlada pevačica, pitala Čolu da snime duet.

- Momčilo i Devito? Ja za to nisam čula, pa to mora da je spektakl! Divno! Znaš ono kad se spoji mlada energija sa dinosaurima gde ćeš bolje?

Na konstataciju novinarke da toga ranije bilo, Tijana je progovorila o situaciji s Čolom.

- O, pa ja kad sam htela da snimim duet sa Zdravkom Čolićem on me gledao kao smrljiv sir. Šalim se - rekla je kroz osmeh pevačica.

Najviša pevačica na estradi

Snežana Babić Sneki važila je za najvišu pevačicu na estradi, a na tronu je kao i estradna zvezda sa najdužim nogama. Ipak, postoje tri njene koleginice koje su više od nje.

Tri santimetara nedostaje Snežani da deli prvo mesto sa Tijanom Dapčević. Naime, Sneki je visoka 181 santimetar, dok Tijana 184 santimetara. Između njih su Ćana sa 183 santimetara. Katarina Grujić je visoka 182 santimetara, a podjednaku visinu kao Sneki ima Goga Sekulić.

