Vlasnik "Pinka" Željko Mitrović najavio je otkaze u teatru "Odeon", a sada je u javnost isplivala i informacija ko je prvi bio na tapetu. 

Mitrović je "zaratio" sa glumcima i prvi su bez posla ostali članovi ansambla pozorišta "Odeon".

On je podigao veliku prašinu kada je na dan krsne slave najavio čistku u svojoj kompaniji. Mitrović je izjavio da je prvi na redu njegov poslednji projekat u koji je uložio milione, teatar "Odeon".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Kako "Informer" saznaje od dobro obaveštenog izvora, prvi su otkaze dobili članovi ansambla.

Mitrović je najavio da se potpuno obustavlja i produkcija u teatru, a da se od početka sledeće godine očekuje potpuno nova postava.

- Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima - istakao je vlasnik "Pinka" Željko Mitrović.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

 

 

Tek počinje

Vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović zvanično je saopštio da je raspustio ceo tim teatra Odeon, što je šokiralo javnost.

Brojni zaposleni dobili su otkaze, ali "čistku" još uvek nije završio. U oglašavanju je otkrio da planira da podeli još otkaza.

Foto: ATA images/A. Ahel, N. Fifić

 

 

- Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! "No mercy", važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima - naveo je Željko Mitrović, pa otkrio dalji plan.

- Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima - istakao je vlasnik PMG, Željko Mitrović.

