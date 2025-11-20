Podsetimo, Austrija je obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija odigrala nerešeno 1:1 sa Bosnom i Hercegovinom u Beču.

Austrijanci su tako prvi put posle 28 godina izborili učešće na Mundijal.

Kapiten i najbolji igrač Austrije, Marko Arnautović, u emotivnom intervjuu koji je dao za "Servus TV" govorio je koliko mu znači igranje za reprezentaciju. Otkrio je da je zbog toga imao problema i sa suprugom. Foto: Profimedia

- Pet godina imam problema sa suprugom. Ona stalno govori: "Ostani ovde, stari si". Ali iskreno, ne moram ni da igram. Samo da budem ovde - otkrio je Marko, aludirajući na to koliko mu prija što je deo reprezentacije.

Govorio je napadač Zvezde i sjajnim odnosima koje ima sa saigračima iz nacionalnog tima.

Foto: Instagram printskirn/m.arnautovic7

- Teško je opisati. Svi momci su mlađi od mene. Ovo je moja porodica. Imam porodicu koju mnogo volim, a oni su bili na tribinama. Ovi momci su moja druga porodica - poručio je Arnautović.

Ko je Sara Arnautović?

Marko i Sara zajedno su od 2012. godine, a upoznali su se još dok je austrijski fudbaler igrao u nemačkom Bremenu. U jednoj diskoteci dogodio se sudbonosni susret. Marko je tada bio fudbalska zvezda u usponu, a ona je radila kao medicinski asistent i top model!

Zbog porodice, Sara je napustila karijeru i u potpunosti se posvetila njihovim ćerkama – Emiliji i Alisiji.

Rođena kao Sara Lizakovski 21. marta 1985. godine u Beču, četiri godine je starija od Marka, a danas važi za jednu od najlepših žena fudbalera.

