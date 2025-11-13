Ovo je izuzetno težak trenutak za reprezentaciju, budući da Orlovi moraju da dođu do pobede ili boda protiv moćnih Engleza, da bi zadržali šanse da se plasiraju u baraž za Svetsko prvenstvo.
U Londonu tradicionalno pada kiša, englesko vreme je dočekalo i našu selekciju, ali je to bio povod da Strahinja Pavlović pokaže veličinu tokom intoniranja himni.
Strahinja je skinuo trenerku i prebacio je preko glave dečaka koje se našlo ispred njega i tako ga je zaštitio od kiše i lošeg vremena u Londonu.
Svaka čast, Strahinja!