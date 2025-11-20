Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović i ove godine obeležiće, kako običaji nalažu, krsnu slavu Aranđelovdan. NJihov mlađi sin Viktor preuzeo je na sebe veći deo posla, pa se u kuhinji odlično snalazi. Priprema ukusne i bogate trpeze njegovo je zaduženje i rekli bismo da on u tome i te kako uživa.

FOTO: Printskin Instagram viktorernes

Kao i svake godine, Živojinovići imaju stalne goste, a uz vino i kvalitetnu hranu, slavu obeležavaju u svom domu na Bežanijskoj kosi. Viktor je prenosio domaći hleb, a pokazao je kako se ove godine priprema glavno slavsko jelo. FOTO: Printskin Instagram viktorernes

Kotlić je postavljen nasred dvorišta, i polako ali sigurno specijalitet će se satima spremati za sutrašnji veliki dan, polako i sa dosta začina. FOTO: Printskin Instagram viktorernes

Viktor ništa nije prepustio slučaju, pa je oko sebe okupio sve same profesionalce, koji mu pomažu da gozba bude, kao što se to od Živoijinovića i očekuje, originalna i domaća.

- Majka mora da ti je ponosna! Svaka čast, Viktore, vidi se da si pravi domaćin - bio je samo jedan od komentara na Instagramu.