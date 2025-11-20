Iako je od susreta sa Minimaksom i učešća u njegovoj emisiji prošlo 4 decenije, Voja kaže bi istu pesmu sada opet izrecitovao.

Posle 40 godina, možda baš u trenutku kad nam najviše treba, društvenim mrežama zavrteo se snimak u kojem plavokosi dečak, u emisiji pokojnog Milovana Ilića Minimaksa, recituje pesmu koja je ganula sve. Mali Voja iz Kuršumlije, koji je pesmom poručio da su sva deca na svetu ista, danas ima 46 godina, živi u Donjem Stepošu kod Kruševca, porodičan je čovek, a istovremeno u prvoj izjavi za medije poručuje da bi stihove pesme opet izrecitovao samo ako bi to pomoglo. I, iako čuva snimak, kao što svi mi čuvamo uspomene, ne krije da je bio uzbuđen i presrećan kada je video "šta su društvene mreže uradile sa snimkom na kojem je baš on".

- Bilo je to 1983. godine. Predstava se održavala u Ekonomskoj školi u Kuršumliji - počinje priču Vojislav Vujić, iliti mali plavokosi Voja.

Čuveni Minimaks je u emisiji "Tebi kažem" pitao decu šta su pripremila od recitacija, a Voja je pred kamere stao i punog srca odrecitovao pesmu "Ujedinjena deca sveta", koja je rasplakala ne samo njega, već i sve one koji su je čuli.

Pesmu je napisala učiteljica Danica Nikolić, koja bi tek danas, sigurni bila ponosna na sve reči stavljene na papir.

- Baš za mene je napisala tu pesmu - kaže Voja i nastavlja:

- Iskreno, bio sam stvarno uzbuđen i presrećan kada se snimak zavrteo na mrežama. Istovremeno, i nije mi bilo svejedno kada sam ga video posle 40 godina. Možete da zamislite kako je kada vidite nešto svoje posle toliko godina. Ali, baš je lep osećaj.

Bez obzira na decenije, mnogi su ga prepoznali, pa je zbog toga "stradao" i njegov telefon. Usijao se. Foto:Printscreen/Jutjub

- Čak me je i jedan kolega pitao da li sam to ja. Bilo je raznih komentara, i svi su pozitivni.

Na pitanje čime se mali Voja sada bavi, kroz smeh i u šali kaže "svim i svačim". Radi u jednoj privatnoj firmi, ali svoju ljubav poklanja poljoprivredi, a pogotovo životinjama.

U braku je sa suprugom Tamarom, sa kojom ima troje dece.

- Najstariji sin Dušan napunio je 18 godina i završio je treći razred srednje škole, ćerka Radica je završila drugi razred srednje, a najmlađi Stefan osmi razred - navodi Voja.

Kaže da se seća 80 odsto stihova pesme, ali da bi se uz malo podsećanja i pomoći prisetio i cele.

Iako je od susreta sa Minimaksom i učešća u njegovoj emisiji prošlo 4 decenije, i sada bi je opet izrecitovao.

- Opet bih je pred publikom izrecitovao, samo ako može da pomogne. Sada je razumem na drugačiji način, a posvetio bih je svoj deci sveta. I ja ih imam, kao što rekoh, troje... - kaže Voja.

Ima, navodi, samo jednu želju, a za roditelje jednu poruku. Foto:Printscreen/Jutjub

- Samo neka bude mir u svetu. Inače, kada o deci pričamo, mišljenja sam da vaspitanje polazi od roditelja. Prvo od njih, pa onda da gledamo decu - poručuje "mali Voja", zahvalan na interesovanju medija gde je i šta radi onaj plavokosi dečak.

Kako su stihovi pesme odmicali, i postojali sve teži, Voja je da podsetimo, počeo da plače. Uprkos suzama, nije stao...

Reči pesme "Ujedinjena deca sveta"

"Sva su deca na svetu ista

Vesela, a u duši čista.

Nisu svi jednako siti,

Iako bi tako trebalo biti.

Dok neka deca plešu i hode

Druga nemaju ni čiste vode.

Dok jedno nosi haljine nove,

drugo golo u pomoć u pomoć zove.

Eh, što ne postoji neka planeta,

gde bi živela sva deca sveta?

Tu bi svak bio dobro obučen i uhranjen,

a na daleko bi se video natpis:

Odraslima je ulaz zabranjen!"

(Kurir.rs)