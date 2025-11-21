Voditeljka Suzana Mančić već neko vreme obeležava slavu Sveti Arhangel Mihailo, a ranije je obeležavala svetog Jovana.

- Sveti Arhangel Mihailo, to je moja slava. Sveti Đurđic, to je bila slava moje majke i mog muža, slavila sam je nekih osam godina, i onda sam rekla: "Vidiš kako žene gube identitet kada se razvedu, izgubiš prezime i slavu”. Onda sam rešila da uzmem tatinu slavu. Međutim, Sveti Jovan je slava crkve u kojoj sam bila jedan od donatora, to je crkva na Centralnom groblju gde počivaju moj otac i majka. U znak zahvalnosti dobila sam plaketu i ikonu - objasnila je Suzana jednom prilikom. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Da vam kažem jedan detalj o sebi. Ja sam rođena s jednom neverovatnom kilažom, 5 kila i 150 grama. Bila sam krupna beba, rođena sam na forceps i moja majka se tri dana porađala i više joj nije palo na pamet da ima još dece. Jesam bila mažena i pažena, ali bili su moji roditelji veoma strogi. Veoma, veoma strogi. Znalo se, znao se red, šta se može, šta se ne može. Ja sam rođena u srcu Beograda, ali ja sam odrasla u zajedničkom stanu. To sad mlađim generacijama, kako zajednički stan, šta to znači. U zajedničkom stanu, to je bio jedan perfektan salonac, ja bih sad mogla da ga nacrtam po svom sećanju, mi bili jedina porodica sa detetom, a ostalo su bili jedan bračni par, pa jedna samica i još jedna samica - istakla je voditeljka tada.

