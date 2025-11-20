Naime, Dino je na svom profilu na Instagramu pokazao kako su on, njegova supruga i deca pozirali sa Halidom, kojem bi danas bio rođendan:

"Tata, danas bi napunio 72. godine. Znam da nikad nisi voleo slaviti isti, ali mi smo ti danas malo nešto organizovali. PS: Nemoj se ljutiti na nas. Volimo te" - napisao je Dino. FOTO: Printskrin Instagram dinobeslic

SEJDA UPRVI PUT U JAVNOSTI

Na današnji dan, 20. novembra, kada bi legendarni Halid Bešlić proslavio svoj rođendan, kraj njegovog groba okupila se porodica i nekolicina najbližih prijatelja.

U tihom i dostojanstvenom ambijentu, prisutni su se prisetili čoveka čija su dobrota, skromnost i karakter obeležili živote mnogih.

Posebnu pažnju privukla je njegova supruga Sejda, koja se prvi put pojavila u javnosti nakon smrti voljenog supruga.

U tišini i dostojanstvu odata je počast, proučena je Fatiha, a prisutni su se prisjetili čovjeka koji je svojim načinom života, dobrotom i skromnošću i ostavio neizbrisiv trag.

Uprkos zdravstvenim problemima, pre četiri nedelje, objavljena je pesma posvećena supruzi koja se i zove "Sejda", a napisao ju je Aleksandar Milić Mili. Pevač je često naglašavao da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška, temelj porodice i životni suputnik.