Bivša rijaliti učesnica i sadašnja voditeljka Pinka Sanja Stanković objavila je snimak na Instagram profilu koji je zabrinuo njene fanove.

FOTO: Printskrin Instagram mrs_s.happy

 

Naime, na videu koji je podelila vidi se da joj je oko i predeo oko njega crveno i otečeno.

FOTO: Printskrin Instagram mrs_s.happy

FOTO: Printskrin Instagram mrs_s.happy

Ona je objasnila da joj je iznenada izašao čmičak, te i da je u velikim bolovima.

- Mnogo me boli, evo snimam da vidite kako sve ovo izgleda. Baš je strašno - pričala je Sanja na spornom snimku.

U Turskoj bila u bolnici

Inače, Sanja se na odmoru u Turskoj ukočila, zbog čega je završila u bolnici, gde su je priključili na infuziju, a potom je objasnila svima šta se desilo.

- Ne bih ja bila ja, da me bolnica ne zaobiđe na nekom odmoru - napisala je Sanja, ali nije otkrila šta se dogodilo. Ne brinite se, u bolnici sam, primam infuziju. Toliko sam se ukočila, da bukvalno ne mogu vrat da pomerim, ne znam šta se desilo i kako, ali hm... Došle su tridesete. Ne brinite se, biće sve okej, tako da, lagano - rekla je Sanja tada.

Kurir.rs

#Sanja Stanković #starleta Sanja Stanković #Sanja Stanković Instagram #voditeljka Sanja Stanković #Sanja Stanković čmičak #VIP
