Motorna vozila često mogu da nas iznenade kvarovima, što neretko izaziva paniku, posebno kada se nalazimo nasred puta. Ali, šta se dogodilo jednom vozaču Amazona u Derbiju, bilo je daleko od uobičajenih nesreća na putu i uistinu šokantno. Prema izveštaju RSPCA, tokom svoje smene u sredu, vozač je primetio da se na njegovom vozilu uključila lampica upozorenja, signalizirajući kvar na motoru.
Ne znajući tačno šta ga čeka, odlučio je da stane i podigne haubu kako bi proverio o čemu je reč. No, ono što je ugledao ostavilo ga je bez reči. Unutar motora, potpuno zbunjena i preplašena, smestila se mala lisica, koja je ozleđena ležala u motoru. Bilo je jasno da se životinja našla u ozbiljnoj nevolji.
Vozač nije gubio vreme i odmah je pozvao pomoć RSPCA-a, koja je brzo reagovala. Članovi udruženja stigli su na mesto nesreće i, uz pomoć specijalne hvataljke, uspešno su izvukli lisicu iz motora. Iako se činilo da je životinja bila u velikim bolovima, brzom intervencijom sprečena je dalja opasnost.
Nakon što je lisica spašena, istražioci su otkrili da je upravo ona bila odgovorna za aktivaciju lampice upozorenja na vozilu. Naime, lisica je, u svojoj znatiželji i pokušajima da se smesti u motoru, grizla žice, što je izazvalo kvar i signaliziralo vozaču da nešto nije u redu.
Zahvaljujući brzom i preciznom delovanju, lisica je uspela da preživi nesreću. Nakon što je primila odgovarajuću medicinsku pomoć zbog manjih povreda, pritisnih rana i modrica, prebačena je u Bolnicu za divlje životinje u Ličesterširu, gde se sada oporavlja i vraća snagu. Uskoro će, kako tvrdi inspektorka RSPCA-a, Herhi Boal, kad lisica potpuno ozdravi, biti spremna da se vrati u prirodu, gde pripada.
Takođe, otkriva i kako je boravak lisice u vrućem motoru mogao da se završi "vrlo drugačije".
"Nemamo pojma koliko dugo je bila u motoru - mogla je imati dug i strašan put zarobljena tamo, pa je bilo olakšanje doći do nje na vreme", zaključila je Boal.