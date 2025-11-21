Motorna vozila često mogu da nas iznenade kvarovima, što neretko izaziva paniku, posebno kada se nalazimo nasred puta. Ali, šta se dogodilo jednom vozaču Amazona u Derbiju, bilo je daleko od uobičajenih nesreća na putu i uistinu šokantno. Prema izveštaju RSPCA, tokom svoje smene u sredu, vozač je primetio da se na njegovom vozilu uključila lampica upozorenja, signalizirajući kvar na motoru.

Ne znajući tačno šta ga čeka, odlučio je da stane i podigne haubu kako bi proverio o čemu je reč. No, ono što je ugledao ostavilo ga je bez reči. Unutar motora, potpuno zbunjena i preplašena, smestila se mala lisica, koja je ozleđena ležala u motoru. Bilo je jasno da se životinja našla u ozbiljnoj nevolji.

Vozač nije gubio vreme i odmah je pozvao pomoć RSPCA-a, koja je brzo reagovala. Članovi udruženja stigli su na mesto nesreće i, uz pomoć specijalne hvataljke, uspešno su izvukli lisicu iz motora. Iako se činilo da je životinja bila u velikim bolovima, brzom intervencijom sprečena je dalja opasnost. Foto: Profimedia

Nakon što je lisica spašena, istražioci su otkrili da je upravo ona bila odgovorna za aktivaciju lampice upozorenja na vozilu. Naime, lisica je, u svojoj znatiželji i pokušajima da se smesti u motoru, grizla žice, što je izazvalo kvar i signaliziralo vozaču da nešto nije u redu.

Zahvaljujući brzom i preciznom delovanju, lisica je uspela da preživi nesreću. Nakon što je primila odgovarajuću medicinsku pomoć zbog manjih povreda, pritisnih rana i modrica, prebačena je u Bolnicu za divlje životinje u Ličesterširu, gde se sada oporavlja i vraća snagu. Uskoro će, kako tvrdi inspektorka RSPCA-a, Herhi Boal, kad lisica potpuno ozdravi, biti spremna da se vrati u prirodu, gde pripada.

Takođe, otkriva i kako je boravak lisice u vrućem motoru mogao da se završi "vrlo drugačije".

"Nemamo pojma koliko dugo je bila u motoru - mogla je imati dug i strašan put zarobljena tamo, pa je bilo olakšanje doći do nje na vreme", zaključila je Boal.

