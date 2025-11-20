U razgovoru za ovaj Jutjub kanal, Bejzil je podelio kako je pronašao slobodu u Srbiji, kako je uspeo da spoji pravoslavlje sa ljubavlju prema tehno muzici i koja je glavna razlika između Srba i Zapadnjaka. Na prvo pitanje zašto je napustio Ameriku, odgovorio je:

- Iz mog ugla, Amerika je zemlja mogućnosti. Svi žele da odu tamo da pokrenu posao ili karijeru. Najveći razlog bio je osećaj da se nešto u SAD-u ili raspada ili je već dugo bilo slomljeno. LJudi mi ovde često kažu: 'Ti si iz SAD-a? Zašto si otišao?'. Mislim da su SAD dobro predstavile sebe svetu, da je zemlja mogućnosti itd. Ipak, vidim koliko život u SAD-u može biti težak, čak i ekonomski - rekao je Bejzil i dodao: Foto: Jutjub printskrin/Attic Life

- Najveći problem za mene bio je kulturološki. Mnogo individualizma i vrlo malo zajedništva. Nema jedinstva u načinu razmišljanja ili života. S vremenom je postalo još gore. Čak i kada sam letos posetio SAD, osećala se tenzija, ljudi su bili napeti zbog politike i ekonomije - rekao je Bejzil.

LJudi su izgubili sposobnost da uvaže drugačije mišljenje, istakao je.

- Ne krivim prosečnog Amerikanca, ali način razmišljanja i pristup svetu kod mnogih je vrlo američki, čak i kad nisu svesni toga. Ranije, kod starijih generacija, svi su imali iste informacije, ali različita mišljenja. Sada ljudi imaju potpuno različite setove činjenica.

- Na primer, neko kaže 'Ova hrana je ljuta', a drugi kaže 'Meni se ne sviđa'. Sada imate dva potpuno različita jela i ljudi se svađaju, ne shvatajući da vide svet drugačije, a koriste iste reči. Politika često koristi ovu situaciju. Lakše je ljude razbesneti i dobiti glasove. U mojoj oblasti, ljudi koji žive jedan pored drugog, često se doživljavaju kao neprijatelji zbog političkih razlika.

"Srbi mogu da se ne slažu, ali znaju šta je zajedništvo"

Na pitanje da li Srbi mogu da uvaže drugačije mišljenje, Bejzil odgovora da sve zavisi od pojedinca.

- Generalno, Srbi imaju jaču zajedničku osnovu nego Amerikanci. Mogu da se ne slažu, a da ipak imaju osećaj zajedništva. U nekim balkanskim odnosima može biti nesporazuma, ali u većini slučajeva postoji sposobnost da se vodi razgovor i da neslaganje ne prekida prijateljstvo. Ovde neslaganje ne znači kraj razgovora, već početak. U SAD-u, rasprava često prekida odnos. Ovde možeš da se ne slažeš, ali i dalje ostaješ u dobrim odnosima - rekao je Bejzil.

Razliku između Srba i Zapadnih Evropljana, odmah je video. Foto: Jutjub printskrin/Attic Life

- LJudi na Balkanu pamte teška vremena i ratove, što oblikuje njihov pristup životu. Zapadna Evropa i SAD imaju udobniji život, pa manje cene ono što imaju. Srbi više cene lepe trenutke i materijalne dobrote jer znaju kako je kada ih nema - rekao je Bejzil i podelio prve utiske o Srbiji.

- U SAD-u stalno slušate o slobodi, ali ovde je sloboda drugačija. LJudi rade šta žele. Na primer, u SAD-u ne biste mogli da šetate ulicom s pivom u ruci. Ovde to niko ne kontroliše. Još jedan šok - vozač autobusa u Beogradu je jednostavno vozio po trotoaru da bi zaobišao gužvu. U SAD-u to ne bi prošlo, ali ovde je to fascinantno - rekao je Bejzil.

- Ovde je problem što javni prevoz ponekad ne funkcioniše kako treba. Ipak, postoji i tu šarm. Na primer, besplatan javni prevoz je super. Hrana je drugačija, ali ukusna. Roštilj, pečenje, sarma, punjena paprika, sve je fantastično. Srbi, međutim, treba da povećaju toleranciju na ljutu hranu - rekao je Bejzil.

Bejzil je otkrio da u crkvu ide skoro svaki dan, Trenutno uči srpski jezik, ćirilicu i crkvenoslovenski. Sredom i petkom posti, a sada se priprema i za praznike.

- Slava me je iznenadila. U SAD-u nema običaja porodične slave, ovde je to jedinstveno i fascinantno - rekao je Bejzil i otkrio koja su mu omiljena mesta u Beogradu.

- Dorćol zbog kafića i barova, Knez Mihailova zbog šetnje, Senjak zbog mirnog okruženja i blizine svega. Dedinje i Senjak su luksuzne stambene četvrti, a ja volim balans između gradske vreve i mira u prirodi. Otkrio sam tehno muziku ovde i potpuno sam zaljubljen. Klubovi su drugačiji nego u SAD-u, noćni život je sporiji, opušteniji i više uključuje zajedništvo - rekao je Bejzil.

(Espreso)

