Legendarni glumac Miodrag Petrović Čkalja, ostao je u srcima svih onih koje je svojim brojnim uspešnim ulogama nasmejao. Upamćen je kao lice koje je domaća publika zavolela, a mnogi ne znaju da je njegova unuka takođe glumica i da veoma podseća na svog dedu.

Lepa glumica Jovana Petrović je sa 18 godina uplovila u te vode, a u karijeri je odigrala više od 20 uloga. NJena najpoznatija uloga do sada bila je ona u seriji “Porodično blago” i "Seljaci".

Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, a pored glume bavi se humanitarnim radom.

- Malo toga se promenilo, nekvalitetni se i dalje plaše kvalitetnih i podmeću im nogu. Deka i dalje živi sa mnom u mojim uspomenama. Od deke sam naučila sve i svašta kada je reč o tehničkim stvarima koje se odnose na glumu, ali i to kako treba da se postavim prema glumačkoj profesiji, kolegama i ljudima koji stoje iza kamere - rekla je jednom prilikom Jovana Petrović.

Glumica je ludo volela svog kolegu Igora Pervića. Tokom svoje karijere Pervić je važio za velikog zavodnika, a mnoge žene žudele su za njim. Foto: M. M./ATAImages

Igor je preminuo u aprilu 2019. godine, nakon borbe sa rakom želdca u roditeljskom stanu, a tom prilikom se oglasila i Jovana Petrović, koja je bila neutešna na sahrani.

- Šta mogu da kažem o njemu? Voleli smo se najviše na svetu. LJubav je trajala 20 godina, šta reći više... Od pre 20 godina, do pre neki dan je sve trajalo... To sve govori. Osećam se kao da sam pola sebe izgubila. Danima ne znam gde se nalazim - rekla je tada ona, prenosi "Kurir".

