Legendarni glumac Miodrag Petrović Čkalja, ostao je u srcima svih onih koje je svojim brojnim uspešnim ulogama nasmejao. Upamćen je kao lice koje je domaća publika zavolela, a mnogi ne znaju da je njegova unuka takođe glumica i da veoma podseća na svog dedu.

Lepa glumica Jovana Petrović je sa 18 godina uplovila u te vode, a u karijeri je odigrala više od 20 uloga. NJena najpoznatija uloga do sada bila je ona u seriji “Porodično blago” i "Seljaci".

 

 

Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, a pored glume bavi se humanitarnim radom.

Pročitajte još

"MNOGO SAM PIO..." Okanović u ustanovi za lečenje zavisnosti

"MNOGO SAM PIO..." Okanović u ustanovi za lečenje zavisnosti

11:21

"Bio sam potpuno nag, a Jelisaveta mi je pokucala na vrata"

"Bio sam potpuno nag, a Jelisaveta mi je pokucala na vrata"

11:35

AKO JE RADOJKA USPELA... Kako je serija spasila živote žena?

AKO JE RADOJKA USPELA... Kako je serija spasila živote žena?

16:35

TRAGEDIJA: Sestru je prodao za cipele, majku mu ubio pop

TRAGEDIJA: Sestru je prodao za cipele, majku mu ubio pop

15:32

- Malo toga se promenilo, nekvalitetni se i dalje plaše kvalitetnih i podmeću im nogu. Deka i dalje živi sa mnom u mojim uspomenama. Od deke sam naučila sve i svašta kada je reč o tehničkim stvarima koje se odnose na glumu, ali i to kako treba da se postavim prema glumačkoj profesiji, kolegama i ljudima koji stoje iza kamere - rekla je jednom prilikom Jovana Petrović.

Glumica je ludo volela svog kolegu Igora Pervića. Tokom svoje karijere Pervić je važio za velikog zavodnika, a mnoge žene žudele su za njim. 

Foto: M. M./ATAImages

 

 

Igor je preminuo u aprilu 2019. godine, nakon borbe sa rakom želdca u roditeljskom stanu, a tom prilikom se oglasila i Jovana Petrović, koja je bila neutešna na sahrani.

- Šta mogu da kažem o njemu? Voleli smo se najviše na svetu. LJubav je trajala 20 godina, šta reći više... Od pre 20 godina, do pre neki dan je sve trajalo... To sve govori. Osećam se kao da sam pola sebe izgubila. Danima ne znam gde se nalazim - rekla je tada ona, prenosi "Kurir".

SRBI U KANDŽAMA EKSTREMISTA: Vojin iza rešetaka - dugogodišnja robija zbog čestitanja rođendana generalu Mladiću
Republika Srpska

SRBI U KANDŽAMA EKSTREMISTA: Vojin iza rešetaka - dugogodišnja robija zbog čestitanja rođendana generalu Mladiću

HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Alkaraz "uhvaćen" kako živi kao Srbin: Stavio je to na sto i izazvao NEZAPAMĆENU HISTERIJU!
Sport

HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Alkaraz "uhvaćen" kako živi kao Srbin: Stavio je to na sto i izazvao NEZAPAMĆENU HISTERIJU!

BONUS VIDEO:

#Miodrag Petrović Čkalja #glumac Miodrag Petrović Čkalja #glumac #VIP #Čkalja #Miodrag Petrović Čkalja unuka #Čkalja unuka #Jovana Petrović #glumica Jovana Petrović #glumica #Igor Pervić #glumac Igor Pervić
Komentari 0
ОСУЂЕН ДРАГАН БЈЕЛОГРЛИЋ: Ево какву је казну добио за напад на Гагу Антонијевића у Нишу

OSUĐEN DRAGAN BJELOGRLIĆ: Evo kakvu je kaznu dobio za napad na Gagu Antonijevića u Nišu