Na Vračaru u Beogradu danas je došlo do tuče ispred jednog marketa nakon svađe dvojice muškaraca, saznaje Kurir. Jedan od mladića zadobio je teške telesne povrede, a pukom srećom po njega, u blizini se našao poznati voditelj televizije Pink, Nemanja Velikić, koji je odmah reagovao i pružio mu prvu pomoć, a potom pozvao policiju i hitnu pomoć.

Foto: ATA images

- Sve se odigralo brzo, čini mi se u desetak minuta. Slučajno sam se našao na tom mestu - rekao je Nemanja, pa nastavio:

- Stajao sam na pešačkom prelazu, a na pet metara od mene, ispred jednog marketa, odjednom je izbila tuča dvojice mladića. Dvadesetjednogodišnji M. P. , saznao sam kasnije u medijima inicijale i godine, je izašao iz pomenute prodavnice i kratko se svađao sa drugim mladićem, a onda je došlo do fizičkog obračuna. Okrenuo sam se i u tom momentu video kako nokautira drugog dečka koji pada preko ograde i udara direkto teme glave u pločnik. Odmah je krenulo obimno krvarenje. Taj tup zvuk udarca glave o beton mi i dalje zvoni u ušima, prizor je bio jeziv.

Brza reakcija prisutnih

Kako je otkrio, odmah je pritekao u pomoć, kao i drugi prolaznici.

- Prišao sam i odmah pozvao policiju, a druga sugrađanka, koja je sticajem okolnosti lekar, hitnu pomoć. Obe službe su vrlo brzo došle na lice mesta, možda nakon 6-7 minuta, ali kako je krvarenje naglo krenulo, mladić je počeo da guta krv, tj da se guši i pomoć mu je bila potrebna iste sekunde. Srećom po njega, ja sam po struci medicinski tehničar, a jedna žena koja je takođe prišla je lekar, anesteziolog, te smo su odmah pružili prvu pomoć, ona ga je intubirala. To je bila jako stresna scena. On je potom prevezen u Urgentni centar, a drugi mladić je sve vreme stajao pored - navodi voditelj, koji tvrdi da osumnjičeni nije hteo da ubije niti teže povredi mladića:

Napadač se molio za život žrtve

- On je bio sa partnerkom, sve vreme je stajao sa strane. Čim se dogodio napad, braća ili prijatelji povređenog mladića su krenuli na njega u želji odbrane. Prolaznici su ih odmah razdvojili kako ne bi došlo do još većeg haosa. Ne znam koji je bio razlog njihove svađe, ali vidi se da nije u pitanju nasilnik i da nije želeo da ishod bude ovako dramatičan. On je odmah počeo da zapomaže i moli se da dečko ne umre, bio je jako uplašen i uzrujan, ponavljao je da danas slavi slavu... Sve je bilo jezivo.

Velikić je dalje naveo da nije osetio strah za svoju bezbezdost, već samo odgovornost da kao slučajni prolaznik pomogne sugrađaninu.

- Kasnije sam dao izjavu policiji, a okupljeni prolaznici su se polako razišli. Nisam se uplašio, nisam imao čega da se bojim, instiktivno sam prišao jer sam tada samo želeo da pomognem. Ja sam sada zanimljiv medijima jer sam poznat, ali su i ostali ljudi reagovali, što je za veliku pohvalu, smatram da je to obaveza svih nas. To je poruka čitave priče, da svi ljudi koji se nađu u sličnim nemilim situacijama budu odgovorni i savesni građani i da ne okreću glavu i ne beže, već, koliko mogu, pomognu. Jedan njihov poziv ili brza reakcija nekome mogu spasiti život - zaključio je on.

Kurir.rs