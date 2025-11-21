Ilda je jednom prilikom otvoreno pričala o gubitku bebe u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" na "Blic televiziji".

Foto: M.P./ATAImages

- Nažalost nismo uspeli da Ema dobije brata ili sestru. U stvari, tada je krenula korona, ja sam dobila koronu i imala sam izuzetno blage simptome, ali to je već bio početak trećeg meseca trudnoće, osećala sam se dobro, međutim nisam mogla da odem kod lekara na pregled. Te tri, četiri, nedelje koliko sam ja bila u kući, baš tada je trebalo da se vidi da li srce počinje da radi... Ali, kada sam otišla na taj pregled, toga nije bilo. Prosto morala je da se prekine trudnoća, u stvari prekinulo se samo... E sada da li to pripisujemo koroni ili je prosto to tako bilo kako je bilo... - pričala je pevačica. Antonio Ahel/ATAImages/I. Marinković

Kako je tada otkrila, njihova mezimica često pita zbog čega nema brata ili sestru.

- Generalno, žao mi je da nemam više dece zato što je mnogo lepo što imam brata i sestru i znam koliko je to i divna stvar u životu i nemerljiva zaista. Ona je dete koje izuzetno voli braću i sestre koje ima iz familije, i koliko puta je do sad rekla: "Mama, pa što ja nemam batu ili seku". Zaista bih volela, ali opet negde sam svesna i svojih godina i vremena i svega. Danas se to sve pomerilo ali ja razmišljam da želim da budem prisutna u životu svog deteta, i da ih imam više danas, sutra, da kada si im najpotrebniji da budeš tu, zdrav i prav i da možeš negde da im se nađeš i da pomogneš. Sve to ima svoje prednosti kada se ljudi ostvare kao roditelji kao mlađi, ili kao stariji, ali sve to ima svoj put i svoju sudbinu i ne možemo ništa to na silu raditi - iskreno je ispričala Ilda.

"Pomirila sam se sa tim da neću imati dete"

Naslednica Šabana Šaulića tada se prisetila trenutka kada je saznala da je u drugom stanju.

- Sestra i ja smo bile u Rimu, njen sin je imao intervenciju i bile smo dosta zabrinute, i sećam se da Sanela kaže: "Eto Ilda, dobro je prošla intervencija, Luka je dobro, oporavlja se super, ajmo malo do grada da se prošetamo" ja sam joj tada rekla da ne mogu, da me boli glava i da zaista nisam za šetnju. Sutradan ona opet, ja kažem da me strašno nešto boli glava, a ona kaže: "Bože Ilda pa mi smo u Rimu, ajmo da prošetamo, ajmo do Fontane di Trevi, ajmo da kupimo nešto barem, ajmo na ručak" i ja na to kažem da nešto uopšte nisam..., a ona u tom trenutku izlazi iz sobe i kaže: "Slušaj, da nisi ti možda u drugom stanju?". Ma reko kakvo drugo stanje, prvo ja nikad nisam bila u drugom stanju to jeste moja fascinacija bila, ja nemam pojma kako to izgleda i ona kaže: "Slušaj da ti kažem Ilda, mi bi trebalo da uradimo test, i da mi utvrdimo ovde da li si ti u drugom stanju". Ja joj na to kažem: "Ako ništa drugo, daj i ja da odem u apoteku da i ja kupim taj test jednom u životu da uradim da vidim da li je to istina ili nije". Ona je bila fascinirana i presrećna, a ja je gledam i ne verujem. Uopšte nisam mislila da je to moguće. Negde sam se pomirila sa tim da možda neću imati decu, imam sestrinu decu koju obožavam, negde više nisam sebe zaista u tim godinama mogla da se zamislim... - kaže iskreno Ilda i dodaje:

- To je bio zaista poseban trenutak za mene, najveća radost i naravno njeno rođenje koje je hvala Bogu proteklo lepo. Ja sam tu trudnoću iznela jako lagano, bila sam srećna i presrećna bez ikakvih problema i komplikacija valjda se sve to nekako namestilo. To su te radosti koje su uvek tu negde u srcu i duši - istakla je Ilda

Blic