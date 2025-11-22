Lukas je nastupao u Kavadarcima, a priveden je od stane makedonske policije jer je nastupao bez potrebne dozvole.

Inače, Lukas je pre privođenja na TokToku podelio snimak sa svirke, na kojem se vidi kako svira bubnjeve.

Pevač je tom prilikom ogrnuo zastavu Severne Makedonije, a uz video je napisao i "Volim Makedoniju!"

@alukasofficial Volim Makedoniju! 🇲🇰❤️ #acalukas #makedonija ♬ original sound - ACA LUKAS

Saopštenje policije

O privođenju pevača oglasila se i makedonska policija, a zvanično saoptenje prenosimo u celosti:

- Dana 22.11. 2025. u 00:10 časova policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. 57 iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci odeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove "Jug" zajedno sa državnim tržišnim inspektoratom incpekscijom rada i upravom za Javne prihode, prilikom izvršene kontrole u ugostiteljskom objektu u Kavadarcima u kojem je on nastupao, utvrđeno je da je nastupao bez potrebne dozvole. Za učinjeni prekršaj protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po člani 217 stav 1 tačka 2 zakona o strancima. Policija je sprovredena u Osnovni sud Kavadarci u skraćenom postupku gde mu je izrečena novčana kazna. 

#Aca Lukas #privođenje #hapšenje #Severna Makedonija
