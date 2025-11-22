Poznata pevačica Doris Dragović suočila se sa zdravstvenim problemom, o čemu je odlučila da otvoreno priča u javnosti.

Ona je nedavno imala operaciju katarakte i tako se konačno rešila tegobe sa slabijim vidom koje su je pratile poslednjih meseci.

- O, da. Vidim ja sad sve što se događa. Da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda rešiti, a kako ja u doktora imam poverenje, onda neka on odluči šta treba - rekla je sad Doris za "InMagazin".

Koje je njeno ime i prezime?

Doris dugo godina osvaja srca publike, a da pritom i danas mnogi ne znaju da je njeno ime zapravo Dorotea.

Doris joj je bio samo nadimak koji je kasnije postao i umetničko ime pevačice koja je svojim glasom razbijala sve barijere.

Već dugi niz godina ona se ni ne preziva Dragović već Budimir i to od kada se udala za vaterpolistu Maria Budimira, 1990. godine.

Povezivali je sa Čolom

O privatnom životu Doris Dragović se oduvek malo toga znalo. U jednom trenutku pevačicu su povezivali i sa Zdravkom Čolićem, međutim, spekulacije na tu temu prestale su kada je sam Zdravko ispričao kako je do toga došlo.

- To je bio šou "Ti si mi u krvi“, koji smo snimali u Deliblatskoj peščari i Novom Sadu. Nedavno smo se sreli na zagrebačkoj televiziji, a Doris mi je u šali rekla: „Ja sam Ruška, sećaš se?“ Naime, bila je Ruška u istoimenom spotu. Tada je pevala u splitskoj grupi „More“. Bila je vrlo zgodna, malo smo očijukali, bilo mi je slatko. Žao mi je što je većina tog materijala izgubljena - rekao je pevač svojevremeno za “Večernje novosti”.