Poznata pevačica Doris Dragović suočila se sa zdravstvenim problemom, o čemu je odlučila da otvoreno priča u javnosti.

Ona je nedavno imala operaciju katarakte i tako se konačno rešila tegobe sa slabijim vidom koje su je pratile poslednjih meseci.

 

 

- O, da. Vidim ja sad sve što se događa. Da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda rešiti, a kako ja u doktora imam poverenje, onda neka on odluči šta treba - rekla je sad Doris za "InMagazin".

Pročitajte još

Folkerka snimila spot u crkvi:"Iznajmljuje se i plaća"(VIDEO)

Folkerka snimila spot u crkvi:"Iznajmljuje se i plaća"(VIDEO)

19:01

Oženio se Luka Raco - glumački par stao na ludi kamen (FOTO)

Oženio se Luka Raco - glumački par stao na ludi kamen (FOTO)

17:23

POGINULA ĆERKA VODITELJA Krnić objavio Sarinu (29) umrlicu

POGINULA ĆERKA VODITELJA Krnić objavio Sarinu (29) umrlicu

16:03

Pojavio se snimak privođenja Ace Lukasa (VIDEO)

Pojavio se snimak privođenja Ace Lukasa (VIDEO)

15:41

Koje je njeno ime i prezime?

Doris dugo godina osvaja srca publike, a da pritom i danas mnogi ne znaju da je njeno ime zapravo Dorotea.

Doris joj je bio samo nadimak koji je kasnije postao i umetničko ime pevačice koja je svojim glasom razbijala sve barijere.

 

 

Već dugi niz godina ona se ni ne preziva Dragović već Budimir i to od kada se udala za vaterpolistu Maria Budimira, 1990. godine.

Povezivali je sa Čolom

O privatnom životu Doris Dragović se oduvek malo toga znalo. U jednom trenutku pevačicu su povezivali i sa Zdravkom Čolićem, međutim, spekulacije na tu temu prestale su kada je sam Zdravko ispričao kako je do toga došlo.

 

 

- To je bio šou "Ti si mi u krvi“, koji smo snimali u Deliblatskoj peščari i Novom Sadu. Nedavno smo se sreli na zagrebačkoj televiziji, a Doris mi je u šali rekla: „Ja sam Ruška, sećaš se?“ Naime, bila je Ruška u istoimenom spotu. Tada je pevala u splitskoj grupi „More“. Bila je vrlo zgodna, malo smo očijukali, bilo mi je slatko. Žao mi je što je većina tog materijala izgubljena - rekao je pevač svojevremeno za “Večernje novosti”.

 

VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...
Sport

VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...

KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Sport

KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima

#Doris Dragović #pevačica Doris Dragović #VIP #Doris Dragović zdravlje #operisana Doris Dragović
Komentari 9
ШОК "Више не постоји Трампов план за мир у Украјини и поделу територија!" Огласио се учесник преговора у Женеви

ŠOK "Više ne postoji Trampov plan za mir u Ukrajini i podelu teritorija!" Oglasio se učesnik pregovora u Ženevi