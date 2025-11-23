Rada Manojlović uživa u ljubavi sa Vladimirom Rankovićem, a kako je pevačica nedavno otkrila volela bi da uskoro dobiju bebu.

Jedna njena izjava je naterala voditelje da pomisle da je Rada Manojlović trudna.

Sada se pojavila u emisiji na "Grandu", a zbog priznanja voditelji su pomislili da je u drugom stanju.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

- Osladilo mi se. Ubode ova mečka za Beč da ode reko: „Ajde Radmila nešto da pojedeš slatko“, tamanila sam dnevno Milku od 300 grama, umesto tri osam palačinki - priznala je Rada Manojlović, a voditelji su odmah reagovali.

Pročitajte još

Šta se dogodilo nakon što je Zorica BESNO napustila studio?

Šta se dogodilo nakon što je Zorica BESNO napustila studio?

13:17

Četiri godine bez Mrke, Ana obišla njegov grob

Četiri godine bez Mrke, Ana obišla njegov grob

12:28

VODITELJKA O OTKAZIMA NA PINKU: Željka su izdali hohštapleri

VODITELJKA O OTKAZIMA NA PINKU: Željka su izdali hohštapleri

09:27

"ZAUVEK ĆE BOLETI" Emina doživela veliku porodičnu tragediju

"ZAUVEK ĆE BOLETI" Emina doživela veliku porodičnu tragediju

07:21

- Rado, ti su u drugom stanju?, glasilo je pitanje, na koje je Rada odgovorila da nije trudna.

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Sport

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi
Vesti

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

BONUS VIDEO:

#Rada Manojlović #Radmila Rada Manojlović #pevačica Rada Manojlović #Rada Manojlović trudnoća #pevačica #VIP #Rada Manojlović dečko
Komentari 0
ТАМНА ЈЕ НОЋ: Украјина у чуду гледала шта се догодило на фудбалској утакмици (ВИДЕО)

TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)