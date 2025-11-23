Rada Manojlović uživa u ljubavi sa Vladimirom Rankovićem, a kako je pevačica nedavno otkrila volela bi da uskoro dobiju bebu.

Jedna njena izjava je naterala voditelje da pomisle da je Rada Manojlović trudna.

Sada se pojavila u emisiji na "Grandu", a zbog priznanja voditelji su pomislili da je u drugom stanju. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Osladilo mi se. Ubode ova mečka za Beč da ode reko: „Ajde Radmila nešto da pojedeš slatko“, tamanila sam dnevno Milku od 300 grama, umesto tri osam palačinki - priznala je Rada Manojlović, a voditelji su odmah reagovali.

- Rado, ti su u drugom stanju?, glasilo je pitanje, na koje je Rada odgovorila da nije trudna.

