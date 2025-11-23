Voditeljka je iskreno progovorila o kolegama ali i o izvinjenju Branka Babića koji je nedavno gostovao kod nje u Jutarnjem programu.

Iako su mnogi bili iznenađeni kada je Željko Mitrović najavio da će podeliti otkaze na Pinku jer među radnicima ima dosta nelojalnih, Jovana je istakla da je takvu odluku očekivala.

- Nikad se ne bojim za svoju poziciju nigde, zato što znam kako radim posao i kakav sam čovek. Mene su svi zvali da prokomentarišem Željkove odluke. Ja nisam Željkov ni portparol ni pi-ar, ali sve što je od Željka ja to prihvatam, jer on je jako pravedan i dobar čovek čiju dobrotu mnogi često iskorišćavaju, misleći da on ne vidi neke stvari, ali on sve vidi, samo je pitanje kada će da odreaguje i kada će da bude ono što bih ja rekla "pod mač bato". Što se cele te situacije tiče, nikad ne strahujem, posebno ne sada zato što svoj posao obavljam časno i pošteno, 24 sata sam dostupna. Kada je čovek ispravan, lojalan nema čega da se boji. Ja sam svoju stranu izabrala i kod mene je ili crno ili belo. Za to je potrebno imati hrabrosti i stav u životu, ali moraš da imaš kičmu i žena sa stavom. Stvarno sebe u tom kontekstu ne vidim ugroženom - rekla je ona, pa nastavila: Foto: ATA images/A. Ahel/Printskrin/Jutjub/Novo jutro

- Lojalnost je odlika najskupljih ljudi, ne očekujte lojalnost kod jeftinih ljudi ni na rasprodaji. Ja sam inače, škorpija, meni je lojalnost najvažnija. Meni čovek može da napravi greške, ali ako je lojalan i iskren i ako nije imao pokvarenu nameru, preko svega mogu da pređem, osim preko izdaje. U životu mi se desilo da doživim mnoge izdaje, pa čak i od najbližih koje nisam očekivala. Ja znam o čemu Željko govori i na šta je mislio. Kada doživite da vas izda neko koga najviše volite i kome najviše verujete, kada to preživite, onda drugačije gledate na svet i puštate ljude u svoje okruženje. Mi svi na televiziji funkcionišemo kao porodica i to treba tako da ostane. Ko želi da funkcioniše van porodice, ima pravo na to, ali mora da izađe i da kaže svoj stav i sa kičmom iznese. Svako ima pravo izbora, ali ne mogu da se igraju duple igre. Ja to ne podnosim.

Jovana se osvrnula na svoje kolege te prokomentarisala sa kim ima lep odnos:

Foto: ATA images/A. Ahel

- Ja svoje kolege beskrajno poštujem. Sa Predragom Sarapom imam fantastičan odnos. On je prema meni ispao veliki zaštitnik, bio je tu i kad mi je tata umro, jedan od retkih koji je ispao veliki čovek prema meni i pravi muškarac. Srećna sam što radim sa takvim kolegama. Ja ne pijem kafe sa kolegama, zato što ti kad sedneš sa nekim da pričaš svaka reč ima rep i ja ne želim da budem deo takvih priča. Nikakve tračarice, to kod mene ne dolazi u obzir, tu sam surovi profesionalac. Nije na meni to da pričam. Sve odluke svog šefa ću poštovati, šta god on odluči i šta bude rekao, to će tako biti i ja nemam takvih problema. Željko i ja smo energetski povezani imamo tu neku energiju, frekvenciju. LJudi misle da smo mi budale. Nismo mi budale, nego prećutimo i gutamo i onda dođe vreme kad ne možeš da prećutiš. Ja sam pre Željka uradila te rezove. Ja znam kako će se on osećati, njega to boli. On nije tip koji voli da povređuje ljude. Nisam iznenađena raspuštanjem Odeona, to sam i očekivala intuitivno. Nisu ispoštovali Željkovu dobrotu, poklonio im je veliko poverenje, koje su mnogi proneverili mislim to isto kao i on. Morala je ova godina da bude i meni teška da bih napravila rezove koje sada Željko pravi, on sada prolazi ono što sam ja prolazila u maju. Ne vredi, mora tako. Uteha je da kada to uradiš idu bolji dani i oko sebe okupiš prave ljude koji su te dostojni, a ne izdajnike hohštaplere i kukavice koji te rane još više kada si slomljen od života. Treba se okružiti ljudima koji su tvoj bedem, štit i oklop - rekla je Jovana i rekla da oko sebe drži ljude koji su uz nju bili kada joj je to bilo najpotrebnije.

- Takve ljude nisam ni udaljavala uz sve njihove mane. I oni imaju svoje momente jer ja generalno ne privlačim potpuno normalne ljude, moraju imati neku devijaciju u mozgu, ali ja ih obožavam jer su dobri ljudi. DŽabe ti od ovih potpuno normalnih kad te izdaju na svakom koraku. Kako je Željko za mene rekao: "Ti imaš pozitivno iščašenje", e takve zadržavam u svom životu. Foto: ATA images/A. Ahel

Jovana je o pomirenju sa Brankom Babićem govorila na ivici suza.

- Momenat kada se desio incident, ja sam Branka pozvala čistog srca i najdobronamernijeg mišljenja i stava. Nisam očekivala da tako neko postupi prema meni tada. Mene je pogodilo što je on objavio tu glasovnu poruku, on je to uradio baš sedam dana posle konstatacije dijagnoze o bolesti mog oca, da je oboleo od kancera pankreasa. Tad niko nije znao, ja sam to krila od medija. Pogodilo me je zato što svi ljudi kada je čoveku teško, kada povrede čoveka zbog same situacije u kojoj se nalazi, moraju da povedu računa o karmi koja će da ih stigne. Ja nisam želela da ništa komentarišem, da bilo šta odgovaram, meni kad umire otac mene baš briga da komentarišem nešto. Posle godinu i po dana, Branko je uvideo svoju grešku, stvarno nisam znala da će da se izvini, izuzetno cenim taj njegov akt, na njega treba da se ugleda svaki muškarac koji je na bilo koji način povredio neku ženu. Mi smo obrnuli novi list, Branko se izvinio džentlmenski, ja sam to uvažila. To izvinjenje govorio o njemu kao čoveku, to je njega jelo, znači da ima savest. To je suština života, nije da se vi svetite. Sve što mi je rekao mi je rekao ispred kamere, korektan je, ispao je veliki gospodin. Svaku povredu koju nanesete nekoj ženi, muškarci, vama se obraćam, to će zadesiti, vaše ćerke, majke, unuke, praunuke.

Kako je rekla i sama vodi računa o svom ponašanju kako se to ne bi vratilo njenoj ćerkici. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Pa šta ti misliš na koliko stvari bih ja drugačije odreagovala u ovoj 2025-oj? Pa demolirala bih neke osobe. Ja neke stvari nisam uradila zato što ne želim da se to mojoj Lei vrati. Ako je njima drago što su mene povredili u ovoj godini, nek im bude merak, ja sam preživela te udarce, kad je meni najteže bilo, ja sam to iznela perfektno - rekla je Jovana sa očima punim suza i dodala:

- Ja se ne bojim svojih emocija kao oni. Svakog mogu da pogledam u oči, ali mene ne može svako, spuštaju glavu kada me sretnu i tek će. Stid i sramota ubijaju, posebno kada si ispao nečovek i kukavica, bilo muška ili ženska. Svega je bilo kod mene i muških i ženskih kukavica.

Kada je reč o proširenju porodice Jovana ističe da čim nađe onog pravog sigurno bi želela još dece. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Vi znate da je moj sledeći cilj drugi brak i još dece. Sigurno ću predstaviti svog budućeg supruga, to će biti moj brak do kraja života, to će biti čovek kom ću sve dati. Ja sam žena kod koje ima uvek šta da se voli. Žene napustite vezu koja nema perspektivu, napustite svakog muškaraca koji ne obezbeđuje sigurnu budućnost vama, deci. Kad se bude pojavio čovek koji je dostojan Jovane Jeremić i kada bude spreman na velike korake, na jednu stabilnost, upoznaćete ga. Moj san je da se udam u crkvi. Ovo prvo venčanje je bilo samo gradsko, nije bilo velike svečanosti, tako da, ovo će da bude ono do kraja života. Neću da žurim sa izborom. Ja znam da se svaki muškarac pored mene oseća kao kralj, ali meni je potreban čovek koji voli mene zbog mene, a ne zbog sebe - rekla je Jovana koja planira da kupi još jednu nekretninu.

- Nekretnina je u planu, ovo do sada je bilo za ćerku, a sad za mene. To ako se on useli kod mene ne znači da se udao, nego znači da meni to tako odgovara i da on to radi iz ljubavi prema meni. Nema tu moje-tvoje, to je sve naše. Ne podnosim muške stipse. Zna se ko je vlasnik, ali prešla sam staj stadijum, to mi je bilo bitno pre pet godina, a sada je bitna dobrota i čestitost. Da li će on da živi u mom ili ja u njegovom, dogovorićemo se gde nam je bliže. Bitno je da se ima i sa jedne i sa druge strane.

