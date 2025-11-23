Đurišićeva se osvrnula na izjavu Dragana Stojkovića Bosanca koji je rekao da su Zvezde Granda za babe i dede.

- To je njegovo mišljenje. Do juče je bio deda, sad je dečko i u redu je. Ne želim da komentarišem to jer taj format takmičenja gledam kao rivalstvo i to je nešto što je dobro i poželjno u takmičenju - rekla je pevačica nakon čega se osvrnula na sukob Viki Miljković i Zorice Brunclik. Foto: M.M./ATAImages

- Prijatelj sam i sa Zoricom i sa Violetom i njenom porodicom, tako da je nezahvalno da to komentarišem. Mislim da je nepristojno komentarisati tuđe reči. Oni tako misle - poručila je Snežana za Alo.

