Đurišićeva se osvrnula na izjavu Dragana Stojkovića Bosanca koji je rekao da su Zvezde Granda za babe i dede. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- To je njegovo mišljenje. Do juče je bio deda, sad je dečko i u redu je. Ne želim da komentarišem to jer taj format takmičenja gledam kao rivalstvo i to je nešto što je dobro i poželjno u takmičenju - rekla je pevačica nakon čega se osvrnula na sukob Viki Miljković i Zorice Brunclik. 

Foto: M.M./ATAImages

 

 

- Prijatelj sam i sa Zoricom i sa Violetom i njenom porodicom, tako da je nezahvalno da to komentarišem. Mislim da je nepristojno komentarisati tuđe reči. Oni tako misle - poručila je Snežana za Alo. 

(Alo)

