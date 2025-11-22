Di-džej Aleksandra Hrib umrla je u 31. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću, a ova vest potresla je sve one koji su je poznavali.

Na poslednjoj fotografiji koju je objavila u junu ove godine, Aleksandra je izgledala srećno i nasmejano, uprkos svemu kroz šta je prolazila. Foto: Instagram/a.hrib

NJeni pratioci tada su joj pružili ogromnu podršku, a samo par meseci kasnije stigla je ona najgora vest - da je izgubila bitku sa opakom bolešću.

Oprostili se od nje

Vest o Aleksandrinoj smrti saopštena je na Instagram stranici "The Clubber".

- Tužna vest potresla je domaću scenu. Preminula je Aleksandra Hrib, di-džej iz Pančeva koja je poslednjih godina vodila hrabru borbu protiv teške bolesti. Imala je samo 31 godinu. Aleksandra je bila poznata po svom energičnom duhu, iskrenom osmehu i ljubavi prema muzici. Tokom protekle tri godine borila se sa kancerom, a njeni prijatelji, umetnici i šira zajednica više puta su se organizovali kako bi joj pomogli u prikupljanju sredstava za lečenje - napisali su oni i dodali:

- Uprkos ogromnoj volji, snazi i podršci koju je dobijala od svih, Aleksandra je izgubila svoju bitku. NJeni prijatelji i kolege pamtiće je po autentičnoj energiji iza di-džej pulta, po inspiraciji koju je širila, ali i po neverovatnoj istrajnosti i veri u život.