On je u svojoj ispovesti jednom prilikom progovorio o teškom detinjstvu i odrastanju, pošto je tri godine proveo u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj.

Emotivna ispovest

- Živeo sam sa samohranom majkom i njenom majkom, mojom bakom. Nažalost, u mojoj šestoj godini mami je dijagnostikovan rak pluća. Tada su joj prognozirali još devet meseci života, međutim, ona je izgurala i mnogo više od toga, što je dokaz koliko se borila - započeo je voditelj.

- Nakon toga sam ostao sa bakom. Bio sam voljen, ali izgubljen u celoj situaciji, jer niko nije mogao da mi objasni zašto mame više nema. Tri godine kasnije ostao sam i bez bake, a nakon toga se desio niz loših ljudi i situacija - dodao je. Foto: Jutjub printskrin/Mihajlo Pavić

Završio u domu

Mihajlo je posle dva velika gubitka menjao mesta prebivališta, a na kraju je bio smešten u dom za nezbrinutu decu.

- Jednog dana sam došao iz škole i zatekao baku koja bez svesti leži u sobi. Imao sam 10 godina. Komšije su pozvale Hitnu pomoć, a tokom dana su se skupili prijatelji, familija, kumovi i razmatrali ko će sada da me čuva. Niko od rodbine nije želeo da me prihvati, ali su se pitali šta će biti sa bakinim nakitom, maminim bundama, kućom, vrednim pokretnostima, ali niko nije vodio računa šta će se desiti sa mnom - ispričao je.

- Odlazio sam od kuće do kuće. Kumovi su izgubili starateljstvo nada mnom zbog neadekvatnog ponašanja, imali su probleme sa alkoholom. Osećao sam se zapostavljeno i maltretirano. Bolje je što su izgubili starateljstvo, jer ne znam kako bi moj život sada izgledao. Nakon odlaska iz te porodice i kratkog boravka kod sestre, ostao sam bez igde ikoga, sestri sam bio prevelika obaveza i tako sam prešao u dom u Zvečanskoj, što je bio moj i majčin najveći strah - pričao je voditelj. Foto: TV Pink printskrin

- Od tada sam bio loš đak, jer sam izgubio svaki motiv i želju da učim, bio sam potpuno povučen u sebe. Izopšten si i shvataš da tu ne pripadaš, što te svakodnevno priseća na to da nemaš roditelje. Počeo sam da bežim iz škole, bio sam već druga godina srednje škole. Preko puta se nalazila kafana sa lokalnim pijancima i ja sam ih gledao i pomislio da ću i ja tako završiti. To je bio prelomni momenat - rekao je Mihajlo.

O otkazu koji je podigao prašinu

Podsetimo, Mihajlo je progovorio o otkazu na Pinku.

- Svoj odlazak najpre sam formalno i u skladu sa profesionalnim standardima saopštio menadžmentu. Tek nakon toga sam, iz potrebe da izrazim zahvalnost kolegama i publici, odlučio da se emotivno oprostim u programu. Taj čin nije predstavljao nikakav ‘otkaz’, već kulturan i ljudski gest upućen sredini u kojoj sam radio i ljudima sa kojima sam godinama sarađivao.

- Moj odlazak bio je lična, promišljena odluka, bez ikakvih konflikata, senzacionalizma ili dramatičnih okolnosti koje mi se danas pripisuju. O toj odluci razmišljao sam dugo, a doneta je isključivo iz ličnih razloga. TV Pink za mene ostaje deo profesionalne biografije i iskustva, a mojim odlaskom nisu se prekinula dugogodišnja prijateljstva, ni privatna ni poslovna - zaključuje Mihajlo.

