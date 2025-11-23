Koncerti su u punom jeku u ovom delu godine, a ništa drugačije nije ni kod Tonija Cetinskog koji se u intervju je za "Kurir televiziju", između ostalog, dotakao se i škakljive teme o njemu i Jeleni Karleuši.

Na početku razgovora je pričao o supruzi i rekao da bez nje ne može ni jedan koncert da prođe. Ona je bukvalno deo ekipe jer pevač navodi da ima svoju funkciju u poslu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Probao sam u par navrata bez nje, kada nije mogla, ali je baš čudno. Obožavateljke vole nju jer me vratila na prirodne postavke - rekao je Cetinski.

Pevačica Jelena Karleuša je nedavno obelodanila da joj se Cetinski svojevremeno nabacivao i zvao je u motel u sobu, a da ga je ona kulturno odbila (detaljnije o tome pročitajte na OVOM linku).

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Hrvatski pevač je na te navode imao da poruči da je u pitanju, kako kaže, "loš pokušaj".

- Nemam šta tu da komentarišem, osim možda dve reči, a to su loš pokušaj - rekao je pevač.

