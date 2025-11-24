Marka Janketića i Vuka Kostića, dva mlada i perspektivna glumca, često dele iste scene, a srca publike osvojili su kao jedan od najboljih tandema, u seriji "Ubice moga oca".

To nije jedina serija gde su njih dvojica delili scene, dok su u poslednjoj epizodi serije "Pevačica" iznenadili gledaoce scenom u kojoj stupaju u ljubavni odnos.

Oni su tada pokazali da su odličan glumački tandem, ali zapravo, u privatnom životu mnogo su više od kolega. NJih dvojica su veoma bliski, a Marko je jednom prilikom gostujući u jednoj emsiji na K1 televiziji otkrio i zbog čega. Foto: ATA images

- Sve više žudim za prirodom. Beograd je postao nepodnošljiv kada je u pitanju gužva i trudim se da kad god mogu negde pobegnem. Moj otac i otac Vuka Kostića bili su najbolji prijatelji, i igrali su zajedno u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a sada Vuk i ja nastavljamo tu tradiciju. Često smo zajedno u našem zavičaju, u Crnoj Gori. To nas opušta i u tome uživamo, ispričao je Marko.

Da Janketić i Kostić imaju veoma blizak odnos, govori i činjenica da često zbijaju šale na račun jedan drugog.

Tako je jednom prilikom, gostujući u emisiji "Amidžo šou", Vuk Kostić rekao da je Marko Janketić "najgori glumac sa kojim je delio scenu".

"Ko je najgori glumac sa kojim si delio scenu?"

- Ali, on je i najgori i najbolji. On je zlo, rekao je Vuk kroz smeh u emisiji "Amidži šou".

